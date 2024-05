"Es ist ein bisschen was passiert": DFB-Sportdirektor Rudi Völler spürt wachsende Euphorie auf EM

DFB-Sportdirektor Rudi Völler spürt eine wachsende EM-Euphorie in Deutschland. "Es ist ein bisschen was passiert. Ich merke, dass sich die Menschen auf die EM freuen und uns viel zutrauen", sagte Völler anlässlich der Vertragsverlängerung des DFB mit Hauptsponsor VW in Berlin.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen vorläufigen Kader für das Heimturnier am Donnerstag (13.00 Uhr) verkünden. Mit Überraschungen ist nicht mehr zu rechnen. "Es ist grundsätzlich alles fix", sagte Völler, räumte aber auch ein: "Bei so einer Nominierung gibt es Härtefälle. Das war schon immer so." Die Namen zahlreicher EM-Fahrer ließ der DFB in den vergangenen Tagen durch Prominente, Fans, Influencer und Medien verkünden. Das erzeugte Aufmerksamkeit und sollte die Vorfreude auf das erhoffte Sommermärchen 2.0 steigern. Für Völler war es eine "pfiffige Idee" der DFB-Medienabteilung.

