"Absoluter Top-Trainer": Rudi Völler von Julian Nagelsmann begeistert

"Wir hatten Glück, dass in Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer auf dem Markt war", sagte Völler beim Parlamentarischen Abend im Landtag in Düsseldorf anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Westdeutschen Fußballverbandes. Man erkenne die guten Trainer besonders dann, "wenn es mal in die Hose geht".

Nagelsmann habe nach den Niederlagen gegen die Türkei und in Österreich im November Mut bewiesen. Nach solchen Spielen müsse man "die Schlüsse daraus ziehen und Veränderungen vornehmen", so Völler.

Nagelsmann hat sein Personal und seine Taktik noch einmal überdacht und mit Siegen in Frankreich und gegen die Niederlande einen erfolgreichen Jahresstart hingelegt. "Das war das ganz obere Regal. Das stimmt mich optimistisch", sagte Völler.