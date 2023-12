Entscheidung gefallen! Hier bereitet sich das DFB-Team auf die EM 2024 vor

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht ihr EM-Trainingslager bewusst in Ostdeutschland und bereitet sich in Thüringen vor.

Der Bundestrainer bittet seine Nationalmannschaft in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Heim-EM zum sechstägigen Trainingslager vor den Toren Weimars. Das luxuriöse "Spa- und GolfResort Weimarer Land" bietet alles, was Nagelsmann schätzt, wurde aber vor allem erwählt, um den Osten Deutschlands noch besser ins Turnier einzubinden.

Denn dieser ist mit dem Stadion Leipzig (und dem Standort Berlin) tendenziell unterrepräsentiert. "Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland", sagte Sportdirektor Rudi Völler laut einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Es wird eine Europameisterschaft für alle. Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen."

Doch ein Blick auf die Internetseite genügt, um auch die vielen anderen Vorzüge des idyllisch am Waldrand gelegenen Hotels zu erkennen. Fachwerkoptik, weitläufige Spa-Bereiche, Privatsaunas und freistehende Badewannen in den besten Suiten, dazu eine exquisite Küche: "Zeit zum Träumen" in der "Seele Thüringens", wie die Anlage wirbt. Und, wichtig: hoteleigene Trainingsplätze mit feinstem "englischen Rasen" - schließlich wird der Titelanwärter England während des Turniers dort sein Quartier aufschlagen.

"Wir finden perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten", schwärmt Nagelsmann. "Das Resort hat uns durch optimale Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten sowie eine insgesamt kompakte Infrastruktur überzeugt." Abseits des Feldes, sagte der Bundestrainer, solle ein "ganz besonderer Teamgeist" entstehen, um "möglichst weit im Turnier zu kommen": der Geist, den Nagelsmann rief.

Deutschland: In Herzogenaurach geht es weiter

Doch Weimar und das wenige Kilometer südlich liegende Blankenhain mit seinen 6600 Einwohnern sind noch nicht die letzten Stationen der EM-Vorbereitung. Direkt danach wird die Nationalmannschaft mit Sack und Pack bei ihrem Partner adidas in Herzogenaurach einziehen. Am 2. oder 3. und 9. Juni sind im Süden bzw. Westen die Härtetests geplant, die beiden Gegner stehen noch nicht fest.

Die EM eröffnet Deutschland fünf Tage nach der Generalprobe schließlich in München gegen Schottland. Es folgen die weiteren Gruppenspiele gegen Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt).

Angesichts der jüngsten bitteren Enttäuschungen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) geht Nagelsmanns Blick aber zunächst auf den März. Die Nationalmannschaft wird sich gegen den großen Turnierfavoriten Frankreich (23. März) in Lyon und gegen die Niederlande (26. März) in Frankfurt/Main deutlich besser und motivierter verkaufen müssen als zuletzt, sonst droht das EM-Fieber noch mehr abzuflauen.

In Weimar, einem neben Herzogenaurach "zweiten Hotspot für die Fußballbegeisterung im Land", wie Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hofft, wird dann immerhin Klarheit herrschen, welche Spieler die EM-Mission angehen. Nagelsmann nominiert seinen Kader Mitte Mai, endgültig melden muss er ihn spätestens am 7. Juni. Dann wird es so richtig ernst.