"Schon mal hingesetzt, dass ich nicht gleich umkippe": Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über Anruf von Rudi Völler

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat verraten, dass er sich auf den Anruf von Rudi Völler vorbereitet hat, als dieser ihm den Job bei der deutschen Nationalmannschaft anbot.

"Der Anruf von Rudi Völler, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass ich Bundestrainer werde, war im positiven Sinne ein sehr, sehr besonderer Tag in diesem Jahr. Aber es gab auch andere emotionale gute wie auch schlechte Tage", sagte Nagelsmann im Aktuellen Sportstudio des ZDF und verriet: "Mein Berater hat mich vorgewarnt, dass wahrscheinlich gleich ein Anruf von Rudi Völler kommt, sodass ich nicht gleich aus allen Wolken falle. Ich war zu Hause im Büro und habe mich schon mal hingesetzt, dass ich nicht gleich im Stehen umkippe."

Dank seines Beraters habe er sich schon gedanklich "vorbereitet, was ich antworte und was ich sagen werde. Aber ich musste erstmal abwarten, was er sagt. Kann ja auch sein, dass er mich fragt, wie das Wetter in München ist. Aber ich konnte mir vorstellen, was er wollte, dementsprechend habe ich mir im Kopf ausgemalt, wie ich das Gespräch gestalten möchte."

Außerdem erklärte Nagelsmann, dass ihn die Entlassung beim FC Bayern München im März 2023 durchaus getroffen hätte. "Die Entlassung war natürlich schon ein Tag, der in Erinnerung bleibt", sagte er.

Anschließend habe er sich viele Gedanken gemacht. "Es war meine erste Entlassung. Ich glaube, sowas macht jeder Trainer mal durch, trotzdem war es nicht der schönste Tag. In dem Moment hat man sehr, sehr viele Gedanken im Kopf", erklärte der 36-Jährige.

In seinen ersten vier Spielen als Bundestrainer musste Nagelsmann bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Beim vergangenen Lehrgang verlor Deutschland gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2).