DFB-Team: "Ich bin sehr beeindruckt!" Mats Hummels adelt Jonathan Tah

Mats Hummels spart selbst bei direkten Konkurrenten um einen Platz in der Nationalmannschaft nicht mit Lob - im Gegenteil. Als der Innenverteidiger von Borussia Dortmund vor dem Länderspiel in Österreich am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) auf Jonathan Tah angesprochen wurde, setzte er im Ernst-Happel-Stadion zu einer regelrechten Eloge an.

Tah? Über den habe er gerade noch mit dessen Vereinskollege Jonas Hofmann gesprochen, berichtete Hummels. "Seine letzten zwölf Spiele waren nicht nur gut, sondern überragend", sagte er. "Ich bin sehr beeindruckt, welche Form er seit Monaten hat."

Überdies sei der Leverkusener, der gegen die Türkei (2:3) an der Seite von Antonio Rüdiger verteidigt hatte, nicht nur "ein fantastischer Spieler", sondern auch "ein sehr guter Kerl". Dabei wollte er es dann aber auch belassen: "Loblied Ende."