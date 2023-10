"Kurz, knapp, konkret und klar": Julian Nagelsmanns Tatendrang begeistert

Julian Nagelsmann und das DFB-Team beginnen ihre "Beschnupperungsphase" - mit viel Energie und Akribie.

Foxborough (SID) Julian Nagelsmann hatte Bock. Im Sprint nahm der Bundestrainer die Treppe hinauf zum Trainingsplatz am Waldrand, jede zweite der 28 steinernen Stufen ließ er dynamisch aus. "Man merkt den Tatendrang, man merkt die Motivation", schwärmte Kapitän Ilkay Gündogan vom neuen Chef. Nagelsmann legte bei seiner Premiere in den USA mit viel Lust und jeder Menge Feuer los - und versetzte einige seiner Stars regelrecht in Staunen.

"Ich fand es ein bisschen überraschend, dass er doch so groß ist", berichtete Gündogan beeindruckt, "im Fernsehen habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass er echt eine gute Statur hat." Vor allem aber überzeugte der 36-Jährige mit viel Energie und Akribie.

Als er die Treppe am Trainingsgelände der New England Revolution in Foxborough hinaufgeeilt war, legte Nagelsmann gleich selbst Hand an. Vor seiner ersten Einheit platzierte er die neongelben und roten Stangen und Dummies auf dem Rasen, dann ging's los. In kurzen schwarzen Hosen, die schwarzen Ärmel seines weißen DFB-Pullovers hochgekrempelt, dirigierte er seine Profis lautstark und gab detaillierte Anweisungen. Kaum eine Aktion blieb unkommentiert.

"Kurz, knapp, konkret und klar", kamen die Ansagen, berichtete Gündogan und lobte: "Das ist wichtig für diese Mannschaft." In zwei Sitzungen nach dem Frühstück und direkt vor dem Training hatte Nagelsmann sein Team vorbereitet. "Er will versuchen", sagte Gündogan, "aus der wenigen Zeit, die wir haben, das Maximum rauszuholen."

Das schien schon beim ersten Mal gut zu gelingen. Unter den Augen von Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig und dessen Vorgänger Oliver Bierhoff erlebten die Stars gleich das volle Nagelsmann-Programm. Hier präsentierte sich ein Trainer mit extremer Detailversessenheit. "Julian Nagelsmann ist ein Perfektionist, der uns alle besser machen kann", sagte Stürmer Niclas Füllkrug.

Das hörte sich bei der ersten Übung, dem Aufbauspiel mit "Lockpässen" auf den Sechser, bei der Nagelsmann immer wieder "Tiefe" anmahnte, so an: "Anbieten! Flach spielen! Tempo wechseln!" Oder, bei der folgenden Spielform, so: "Lass den Ball laufen! Schnell spielen! Hochgehen!"

DFB-Team: Julian Nagelsmann hat keine Zeit zu verlieren

Auch in den Kennenlern-Gesprächen außerhalb des Platzes, berichtete Jonas Hofmann, "geht es relativ schnell um Fußball". Nagelsmann hat keine Zeit zu verlieren, vor seinem Länderspiel-Debüt am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) gegen Gastgeber USA hat er gerade mal vier Einheiten mit der Nationalmannschaft.

"Wir sind noch in der Beschnupperungsphase", sagte Gündogan, "aber man merkt, dass es technisch und taktisch auf sehr hohem Niveau zugehen wird." Und Nagelsmann zugleich und zuvorderst auf einfache "Grundprinzipien" setzt - ein Wort, das im Schatten des Gillette Stadiums von NFL-Riese New England Patriots immer wieder fiel.

Was damit gemeint ist? "Da geht es weniger ums Taktische als um gewisse Tugenden, die wir an den Tag legen sollen", sagte Gündogan. Wie nach der Trennung von Hansi Flick beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Aus den ersten Sitzungen habe er mitgenommen, dass Nagelsmann zwar seine Grundüberzeugungen habe, sagte Gündogan, "aber er will es einfach halten, weil wir nicht viel Zeit haben".

Der eigentlich "fragwürdigen Reise" (Hofmann) über den großen Teich gewinnen dabei alle das Positive ab. Glaubt man den Spielern, gleicht die Atmosphäre der bei einer Klassenfahrt, inklusive willkommener Ablenkung. Auf dem Gelände rund um das Renaissance Hotel gibt es ein Kino, zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

Dazu stehen einige kleine Aktionen auf dem Programm wie der Besuch von Ex-Footballer Markus Kuhn. "Jammern, Meckern" über die USA-Reise, das sei "alles Quatsch", sagte Hofmann, "wir sollten das Beste draus machen."

Auch der Spaß kommt nicht zu kurz, Nagelsmann lebt ihn vielmehr vor. Als die meisten seiner Spieler den Platz schon verlassen hatten, spielte er mit seinem Staff um Sandro Wagner noch Ballhochalten - inklusive Ohrschnipser für den Verlierer unter dem Gejohle der Gewinner. Danach verabschiedete er sich mit einem "Servus" - und hüpfte die Treppe genau so dynamisch wieder hinunter.