DFB-Team: Joshua Kimmich fehlt im Training

Julian Nagelsmann hat beim Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag in Foxborough auf Joshua Kimmich verzichten müssen.

Der Profi von Bayern München fehlte wegen einer leichten Erkältung, wohnte der Einheit auf dem Gelände von MLS-Klub New England Revolution aber eingemummelt in eine dicke schwarze Jacke bei.

Kimmichs Einsatz beim Debüt des neuen Bundestrainers Nagelsmann am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die USA sei nicht gefährdet, hieß es vonseiten des DFB. Das Abschlusstraining für die Begegnung findet am Freitagvormittag noch in Foxborough statt. Für Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) ist das zweite Spiel der USA-Reise gegen Mexiko in Philadelphia angesetzt.