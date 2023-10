FC Bayern München, News und Gerüchte: Interesse an Florian Wirtz wohl weiterhin groß - Al-Nassr-Boss stichelt wegen Sadio Mané

Bei Bayern ist man sich bewusst, wie begehrt Florian Wirtz auch international ist - und würde ihn wohl gerne in der Bundesliga halten. Derweil gibt es wegen Sadio Mané eine kleine Stichelei in Richtung München. Die News zum FCB heute.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Interesse an Florian Wirtz wohl weiterhin groß Dass Florian Wirtz als einer der besten deutschen Spieler Thema beim FC Bayern München sein dürfte, ist nicht allzu schwer zu kombinieren. Und einem Bericht des Podcasts Bayern Insider zufolge ist das Interesse des Rekordmeisters an dem 20-jährigen Mittelfeldmann weiterhin groß. Beim FCB ist man sich demnach bewusst darüber, dass auch internationale Topklubs wie beispielsweise Real Madrid ein Auge auf Wirtz geworfen haben. Ziel der Bayern ist es wohl, den Nationalspieler dennoch in der Bundesliga zu halten. Für einen Transfer des Leverkuseners müsste man an der Säbener Straße aber sicherlich tief in die Tasche greifen. Wirtz steht bei Bayer noch bis 2027 unter Vertrag - und in Leverkusen würde man wohl mindestens 100 Millionen Euro an Ablöse für sein Supertalent haben wollen.

© getty FC Bayern, News: Al-Nassr-Boss wegen Sadio Mané mit Stichelei in Richtung FCB Beim FC Bayern wurde Sadio Mané nie wirklich glücklich, nach nur einem Jahr verließ der Offensivstar die Münchener im vergangenen Sommer schon wieder und schloss sich Al-Nassr aus Saudi-Arabien an. Dort läuft es bislang gut für Mané, in zwölf Pflichtspielen für seinen neuen Klub sind ihm schon sieben Tore gelungen. Al-Nassr-Sportdirektor Marcelo Salazar nahm dies nun zum Anlass, ein wenig in Richtung FC Bayern zu sticheln: "Wenn es beim FC Bayern nicht so lief wie erwartet, gibt es Gründe dafür. Die Münchner müssen sich fragen, warum Mané im Verein nicht sein bestes Niveau zeigen konnte", wird Salazar von der tz zitiert. Dabei gestand Salazar aber auch ein, dass nicht nur Bayern alleine verantwortlich für Manés unglückliche Zeit in München sei: "Es gibt immer zwei Seiten", sagte er. Zu Manés gutem Start in Saudi-Arabien meinte Salazar indes: "Er ist glücklich. Er hat die neue Herausforderung angenommen. Er ist ein Typ, der sehr viel lächelt."

© getty FC Bayern, News: Mathys Tel bei Debüt für Frankreichs U21 gleich mit wichtigem Assist Bayern Münchens Sturmtalent Mathys Tel hat ein starkes Debüt für Frankreichs U21-Nationalmannschaft gefeiert. Der Nachwuchs des Vize-Weltmeisters tat sich im U21-EM-Qualifikationsspiel in Bosnien-Herzegowina am Freitagabend schwer, bei Tels Einwechslung in der 77. Minute stand es 1:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann Joker Tel, der mit klugem Laufweg und starker Hereingabe den 2:1-Siegtreffer durch Arnaud Kalimuendo vorbereitete. Tel war vom ehemaligen Weltklasse-Stürmer und jetzigen U21-Nationalcoach Thierry Henry erstmals in die älteste Junioren-Auswahl der Franzosen berufen worden. Am kommenden Dienstag steht für Tel und Co. nun ein Heimspiel gegen Zypern an. In der dritten Partie soll dann der dritte Sieg eingefahren werden.