Julian Nagelsmann feiert am Samstag sein Debüt als Bundestrainer. Doch wie lässt der Ex-Bayern-Coach das DFB-Team gegen die USA spielen? SPOX zeigt die vorraussichtlichen Aufstellungen der deutschen Nationalmannschaft.

Die Uhr tickt! In rund acht Monaten beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. Dementsprechend wenig Chancen haben die DFB-Spieler noch, um sich für den Kader bei der Heim-EM zu empfehlen.

Julian Nagelsmann muss bei seinem Debüt gegen die US-Amerikaner am Samstag (21 Uhr) also viele richtige Entscheidungen treffen. Die Zeit für Experimente, die ein Bundestrainer für gewöhnlich vor einem großen Turnier hat, hat der ehemalige Bayern-Coach schlichtweg nicht mehr.

Von großer Bedeutung sind demnach die kommenden Aufgaben gegen die USA und Mexiko. Doch wer bekommt die Gelegenheit, sich mindestens 45 Minuten zu zeigen und somit in der Startelf zu stehen?

SPOX versucht sich an einer ersten Aufstellung. So könnte Deutschland spielen.

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA

Zunächst muss die Frage nach dem System geklärt werden. In den bisherigen Trainings-Einheiten war dahingehend eine Richtung zu erkennen. Es kristallisierte sich eine neue Grundformation, ein 4-2-2-2, heraus. Dass Julian Nagelsmann künftig auf eine Dreierkette setzt, wäre nach aktuellem Stand eine Überraschung.

Doch wer spielt auf welcher Position? SPOX baut eine erste Elf zusammen.

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA - Tor

Die Frage nach dem Torwart ist die am einfachsten zu beantwortende: Marc-André ter Stegen. Die Nummer eins vom FC Barcelona wird den Vorzug vor Oliver Baumann, Bernd Leno und Kevin Trapp bekommen.

Was passiert, wenn Manuel Neuer zurückkehrt - das könnte schließlich schon im Oktober soweit sein -, steht in den Sternen. Ter Stegen lässt jedenfalls keine Gelegenheit ungenutzt, um seine Forderung nach einem Stammplatz nicht zu unterstreichen.

Tor: Marc-André ter Stegen

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA - Abwehr

Nagelsmann sorgte bei seiner Nominierung für eine kleine Überraschung, als er Mats Hummels nach über zwei Jahren Abstinenz in die Nationalmannschaft zurückholte. Einen Schachzug, den er wohl nicht machen würde, wenn er den BVB-Abwehrchef auch nicht spielen lässt. Zumal er im Vergleich zu Niklas Süle und Nico Schlotterbeck (nicht nominiert) der derzeit mit Abstand formstärkste Verteidiger von Borussia Dortmund ist.

Es spricht also aktuell vieles dafür, dass Hummels gegen die USA starten darf. Neben ihm in der Innenverteidigung wird sehr wahrscheinlich Antonio Rüdiger stehen. Der Real-Madrid-Star galt schon vor Nagelsmann als Fels in der Brandung im DFB-Team, auch wenn er nicht immer zu überzeugen wusste. Jonathan Tah und Malick Thiaw gelten als erste Alternativen.

Hinten rechts dürfte der bereits angesprochene Süle spielen. Schon beim FC Bayern hatte Nagelsmann den gelernten Innenverteidiger häufiger auf die rechte Abwehrseite geschoben. Einen echten Rechtsverteidiger gibt es sowieso nicht im Kader - und Joshua Kimmich dürfte wohl ins Mittelfeld zurückkehren, nachdem ihn Hansi Flick zuletzt auf seine ungeliebte Position zurückgezogen hatte. Auch hier könnte Tah eine Option sein.

Auf der linken Seite spielt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Robin Gosens und David Raum ab. Ersterer hat vermutlich die Nase leicht vorn, weil er trotz der Formkrise von Union Berlin zu überzeugen wusste - und das sogar als Torjäger. In Benjamin Henrichs, der sowohl unter Interimslösung Rudi Völler gegen Frankreich und zu Saisonbeginn bei RB Leipzig überzeugte, fehlt Nagelsmann eine Alternative für die Außenverteidigung verletzt.

Abwehr: Niklas Süle, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Robin Gosens

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA - Defensives Mittelfeld

Wir starten mit den beiden defensiveren Mittelfeldspielern, auf die Nagelsmann in seinem 4-2-2-2-System bauen wird - und da führt kein Weg an Kimmich und Kapitän Ilkay Gündogan vorbei.

Kimmich genießt unter Nagelsmann einen besonderen Stellenwert. Es spricht eigentlich alles dafür, dass er den Bayern-Star in seiner Schaltzentrale spielen lässt.

Ebenso ist Gündogan, dem Nagelsmann die Kapitänsbinde nicht wieder entzog, gesetzt. Dieser weiß auch bei seinem neuen Klub FC Barcelona zu überzeugen. Leon Goretzka muss sich vorerst also mit einem Bankplatz begnügen. Das gilt auch für Neuling Robert Andrich und Pascal Groß.

Def. Mittelfeld: Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA - Offensives Mittelfeld

In der Offensive wird es schon ein wenig spannender. In Florian Wirtz und Jonas Hofmann stehen Nagelsmann zwei derzeit formstarke Spieler von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen zur Verfügung. Darüber hinaus befindet sich Leroy Sané in herausragender Form. Bei Jamal Musiala weiß Nagelsmann ebenfalls, was er bekommt. Und Kai Havertz und Thomas Müller wurden da noch nicht einmal genannt.

Es ist also gut möglich, dass einer der genannten Spieler eine Position nach vorne rückt und neben dem klassischen Stürmer als eine Art Bindeglied agiert. Zuzutrauen wäre das aktuell vor allem Sané, der in der Offensive beim FC Bayern aufgrund seiner unglaublichen Variabilität aktuell ohnehin auf jeder Position funktioniert.

Havertz lief in Nationalmannschaft und Verein im Gegensatz zu Sané hingegen schon mehrfach ganz vorne auf, kämpfte beim FC Arsenal aber zuletzt noch gegen seine kleine Schaffenskrise an. Müller dürfte hingegen vorerst die Rolle des Jokers bekommen. Hofmann, der auch eine Option für hinten rechts wäre, könnte dem etwas zentralorientierteren System zum Opfer fallen.

Somit bleiben nur noch die beiden großen Hoffnungen der Zukunft des deutschen Fußballs für das offensive Mittelfeld übrig.

Off. Mittelfeld: Jamal Musiala, Florian Wirtz

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA - Sturm

Niclas Füllkrug hat mit Kevin Behrens zwar nun erstmals einen Konkurrenten, der ebenfalls in die Kategorie Mittelstürmer einzuordnen ist, dürfte seinen Stammplatz aber sicher haben. Zumal er zuletzt auch für den BVB mit dem Toreschießen begonnen hat.

Neben Füllkrug ist wie schon angedeutet Sané die logischste Wahl. Dieser kann sich sowohl in die offensive Zentrale oder auf beide Flügel fallen lassen, um das Angriffsspiel noch unberechenbarer zu machen. Wirtz und Musiala können dahinter ebenfalls ohne Ende rochieren. Ganz nach Nagelsmanns Geschmack.

Sturm: Leroy Sané, Niclas Füllkrug

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen die USA

DFB-Team: ter Stegen - Süle, Hummels, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Gündogan - Musiala, Wirtz - L. Sané, Füllkrug

© getty

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen der USA

Die US-Amerikaner könnten derweil mit einigen bekannten Gesichtern aus der Bundesliga auflaufen.

USA: Turner - Dest, Ream, C. Richards, Scally - McKennie, de la Torre, Musah - Pulisic, Balogun, Weah

USA vs. Deutschland live im Free-TV und Livestream: Die wichtigsten Infos

Begegnung: USA vs. Deutschland

USA vs. Deutschland Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (USA, Hartford)

Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (USA, Hartford) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Hier geht's zum Liveticker für USA vs. Deutschland.

Deutschland: Der Kader des DFB-Teams für die USA-Reise