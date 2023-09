DFB-Team - Kommentar zur Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick: Warum nicht mit Hannes Wolf und Sandro Wagner zur EM?

Gemeinsam mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler übernehmen zunächst Hannes Wolf und Sandro Wagner die Nachfolger von Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft. Sollte man daraus vielleicht eine mittelfristige Lösung machen? Ein Kommentar.

Nun, gut neun Monate später, ist es aber auch die einzig richtige Entscheidung gewesen, nicht mehr mit Flick weiterzumachen . Das 1:4 gegen Japan war der negative Höhepunkt einer Fülle an schwachen Leistungen seit der WM und offenbarte von allen der jüngsten drei Niederlagen am deutlichsten: Flick und sein Trainerteam haben sich als Verantwortliche für diese Mannschaft festgefahren.

Es war richtig, Flick trotz Vorrunden-Aus bei der WM 2022 die Chance zu geben, weiterzumachen. Weil die deutsche Nationalmannschaft sich in Katar größtenteils gut präsentierte und in der Gruppenphase sogar zu den besten Teams des Turniers gehörte, was das Kreieren von Torchancen anging. Letztlich scheiterte sie an ein paar Unkonzentriertheiten im Auftaktspiel gegen Japan und auch an fehlendem Glück.

© getty

Unter Hansi Flick konnte kein neues Leben mehr entstehen

"Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt", erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf zur Entscheidung, Flick freizustellen. Eine Einschätzung, die sich mit der Einschätzung von außen deckt: Es war schlichtweg nicht mehr vorstellbar, dass das DFB-Team mit Flick an der Spitze noch einmal begeisternden Fußball spielen kann.

Zu leer war der Auftritt gegen Japan von großen Teilen der Mannschaft. Und es sind zwar nur einzelne Ausschnitte, die man in der Amazon-Doku über die Nationalelf in Katar zu sehen bekommt - aber dennoch entsteht in den darin aufgegriffenen Ansprachen der intensive Eindruck, dass unter Flick in diesem Team kein neues Leben mehr entstehen konnte.

Und rein fußballerisch kam Flicks Handeln in den vergangenen Monaten immer verkopfter daher. Viele Experimente. Viele Versuche, taktisch vielleicht noch ein paar Prozentpunkte herauszuholen. Ja, im modernen Fußball ist es längst Alltag, dass die Spielweise der Gegner bis ins kleinste Detail auseinandergenommen und das eigene Spiel mitunter danach ausgerichtet wird. Aber genau das birgt auch die Gefahr, sich darin zu verlieren und damit die eigentlich vorhandene eigene Qualität einer Mannschaft zu verwässern. Das DFB-Team unter Flick wirkte zuletzt irgendwie wie solch eine Mannschaft. Was umso bitterer ist, da man einzeln betrachtet so viele geniale Kicker in seinen Reihen hat.