DFB wird Hansi Flick noch am Sonntag entlassen - Interimstrainer soll Rudi Völler werden

Bei der deutschen Nationalmannschaft bahnt sich offenbar ein Paukenschlag an. Einem Bericht der Bild zufolge soll Bundestrainer Hansi Flick noch am Sonntag, also einen Tag nach dem bitteren 1:4 gegen Japan, entlassen werden.

Demnach soll das DFB-Team beim anstehenden Länderspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (21 Uhr) in Dortmund von Sportdirektor Rudi Völler betreut werden. Jener hatte unmittelbar nach der Partie gegen Japan ein Bekenntnis zu Flick vermieden und sich ausgebeten, eine Nacht über eine Entscheidung für die Zukunft auf dem Trainerposten zu schlafen.

Nach SID-Informationen gab es am Nachmittag eine kurzfristig einberufene Videokonferenz des Aufsichtsrates der DFB GmbH.

Flick, der den Job als Bundestrainer im August 2021 von Joachim Löw übernommen und mit acht Siegen einen Startrekord aufgestellt hatte, stand am Sonntagvormittag noch mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz und leitete die lange geplante öffentliche Einheit.

Hansi Flick offenbar kurz vor Entlassung

Nun könnte seine Zeit als DFB-Chefcoach aber wohl vorzeitig enden. Seit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar steht der 58-jährige Flick in der Kritik. Jene Kritik wurde zuletzt immer größer, da Deutschland seit der WM nur eines von sechs Spielen gewinnen konnte. Die vergangenen drei Partien gingen dann allesamt verloren, vor allem gegen Japan zeigte die DFB-Elf dabei auch eine sehr enttäuschende Leistung.

Laut der Bild ist Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann der Favorit auf die langfristige Nachfolge von Flick. Der 36-Jährige hat allerdings noch einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.

Neben Nagelsmann werden auch Matthias Sammer, Oliver Glasner, Louis van Gaal oder Stefan Kuntz als mögliche Flick-Nachfolger gehandelt.