DFB-Team - Stimmen zum 1:4: "Japan war uns in allen Belangen überlegen"

Die deutsche Nationalmannschaft wollte gegen Japan eigentlich unbedingt gewinnen, es setzte jedoch eine am Ende ganz bittere Niederlage. Die Stimmen zum Spiel.

Deutschland kassierte im Test gegen Japan am Samstagabend die dritte Niederlage in Folge, bereits seit fünf Partien ist die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nun ohne Sieg.

Zwar kam das DFB-Team nach dem Führungstor der Japaner schnell zum Ausgleich, ebenso rasch lagen die Gäste aber wieder vorne. In den letzten Minuten kassierte die in Halbzeit zwei dann zwar feldüberlegene, aber kaum einmal gefährliche deutsche Mannschaft noch zwei weitere Gegentore und unterlag am Ende ganz bitter mit 1:4.

Dementsprechend fielen die Reaktionen nach der Partie aus.

Ilkay Gündogan nach DFB-Pleite: "Der Trend spricht für sich"

Ilkay Gündogan (Kapitän): "Ich weiß nicht, ob ich das Wort Blamage benutzen würde, aber man muss ehrlich sein: Japan war klar besser und uns in allen Belangen überlegen. Wir machen viel zu viele individuelle Fehler. Der Trend spricht für sich, Anspruch und Realität liegen weit auseinander, das ist hart und enttäuschend. Wir sind gerade nicht gut genug, das ist ein ganz bitterer Tag. Die Mannschaft muss sich hinterfragen."

© getty

Hansi Flick (Bundestrainer): "Ich finde, wir machen das gut, und ich bin der richtige Trainer. Aber ich weiß, dass im Profifußball sehr viel Dynamik drin ist. Ich kann nicht absehen, was ansonsten noch kommt. Erstmal ist man brutal enttäuscht. Wir haben aktuell nicht die Mittel, um so eine kompakte Defensive zu überspielen. Es war einfach zu wenig."

Deutschland verliert 1:4 gegen Japan - Joshua Kimmich: "Sogar in der Höhe eine verdiente Niederlage"

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler): "Das Schlimme ist: Das Ergebnis geht in Ordnung, es hätte sogar noch höher ausfallen können. Die deutsche Mannschaft war einfallslos, ohne Kompaktheit, ohne Freude, hatte kein Selbstvertrauen - außer Leroy Sane. In den letzten Monaten standen beim DFB nicht mehr viele hinter Hansi. Ob man ihn jetzt noch halten kann, bezweifle ich. Irgendwo hat er das Vertrauen, das er sich erarbeitet hat, verloren."

Joshua Kimmich: "Unterm Strich war es sogar in der Höhe eine verdiente Niederlage. Die Japaner hatten noch ein paar gute Chancen, wir in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr. [...] Wir haben nach dem 0:1 gut reagiert, gleichen aus, bekommen dann aber direkt wieder das 1:2. [...] Wir machen viele Fehler und haben dann natürlich Probleme gegen eine Mannschaft wie Japan, die kompakt steht."