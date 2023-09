Die deutsche Nationalmannschaft empfängt heute die japanische Auswahl zum Testspiel. SPOX tickert das Duell live mit.

Deutschland kriegt es im Testspiel mit Japan zu tun. Im Liveticker von SPOX wird für Euch das gesamte Spielgeschehen live und ausführlich beschrieben.

Deutschland vs. Japan: Testspiel des DFB-Teams heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Das bislang letzte Duell gegen die Japaner ist gar nicht so lange her. Zuletzt stand man sich im ersten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar gegenüber. Die Partie damals endete nach 1:0-Führung der Deutschen schlussendlich 2:1 für Japan. Zwei Spiele später war das erneute Ausscheiden des DFB-Teams besiegelt. Heute peilt das Team von Bundestrainer Hansi Flick also eine kleine Revanche an.

vor Beginn Gespielt wird in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Um 20.45 Uhr ertönt dafür der Pfiff zum Anstoß.

vor Beginn Willkommen zum Testspiel zwischen Deutschland und Japan.

Deutschland vs. Japan: Testspiel des DFB-Teams heute im TV und Livestream

Die Partie ist live bei RTL zu sehen. Der Privatsender bietet das Duell nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ an. Die Vorberichte zum Spiel beginnen bereits um 20.15 Uhr. Marco Hagemann kommentiert danach das Spielgeschehen in Wolfsburg.

Deutschland vs. Japan: Testspiel des DFB-Teams heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz

ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz

