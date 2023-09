DFB - Noten und Einzelkritiken vom Test gegen Japan: Schlotterbeck schrammt haarscharf an der 6 vorbei - ter Stegen bester Deutscher

Deutschland blamiert sich im Testspiel gegen Japan beim 1:4 bis auf die Knochen. Die DFB-Elf war in allen Belangen unterlegen. Es gibt Probleme in allen Mannschaftsteilen, doch vor allem die linke Abwehrseite fällt ab. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Marc-Andre ter Stegen Startete mit einem sehr unnötigen Fehlpass gleich in der 1. Minute ins Spiel. Das 0:1 hätte er vielleicht verhindern können - dass Rüdiger den Ball noch abfälschte, machte es dem Keeper jedoch schwer. Beim 1:2 dann ohnehin machtlos. Später rettete ter Stegen zweimal stark im Eins-gegen-Eins gegen Ueda, verhinderte damit einen höheren Rückstand schon rund um den Seitenwechsel. Und auch in der Folge war er stets zur Stelle, wenn Japan ihn forderte. Bei den Gegentoren Nummer 3 und 4 auch wieder ohne Abwehrchance. Bester Deutscher! Note: 2,5.

© imago images Deutschland vs Japan - Noten: Joshua Kimmich Als Rechtsverteidiger aufgeboten, zog Kimmich in Ballbesitz aber immer wieder nach innen auf seine gewohnte Position auf der Sechs. War dabei Ausgangspunkt für das Tor zum 1:1 und insgesamt engagiert wie immer. Hatte defensiv immer wieder Probleme mit Gegenspieler Mitoma, in der zweiten Halbzeit dann auch mit Ball zunehmend unglücklich. Note: 4.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Niklas Süle Defensiv war das okay, machte seinen Hauptjob zumeist zufriedenstellend. Mit Ball am Fuß wirkte Süle in der ersten Halbzeit mitunter unsicher, stabilisierte sich dabei mit zunehmender Spieldauer. Setzte sich hin und wieder selbst unter Handlungsdruck - wie bei der Aktion, die zu seiner Gelben Karte führte. Note: 4.

© imago images Deutschland vs Japan - Noten: Antonio Rüdiger Fälschte beim 0:1 den Ball unglücklich ab, ansonsten agierte Rüdiger defensiv meist aufmerksam. Ordentliche Leistung. Note: 4.

© imago images Deutschland vs Japan - Noten: Nico Schlotterbeck Ein ganz bitterer Abend für Schlotterbeck, der auf ungewohnter Position links in der Viererkette spielte. Vor dem 0:1 ließ er sich sehr leicht ausspielen und konnte die Flanke zum Tor dann nicht mehr verhindern. Auch das 1:2 fiel über seine Seite, wenngleich er dabei auch sehr allein gelassen wurde. Der Dortmunder wirkte zuweilen überfordert, sein ungenauer Pass auf Rüdiger kurz vor der Pause hätte dann beinahe das 1:3 eingeleitet. Zugutehalten muss man Schlotterbeck, dass er auch gute Eins-gegen-Eins-Aktionen in der Defensive hatte und mit klugem Pass die gute Chance für Sané in der 45. Minute einleitete. Insgesamt aber eine schwache Leistung. Dürfte es schwer haben künftig. Note: 5,5.

© imago images Deutschland vs Japan - Noten: Emre Can Der Dortmunder machte ein unauffälliges Spiel auf der Sechs. Einige gute öffnende Bälle auf die Flügel wechselten sich mit unnötigen Ballverlusten und sehr fahrigen Pässen ab. Nach der Pause dann immer unkonzentrierter, kein gutes Spiel. Note: 4,5.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Ilkay Gündogan Der Kapitän teilte sich die Zehner-Position mit Wirtz, seine beste Aktion war der clevere Pass auf den Leverkusener in der Entstehung des 1:1. Ansonsten mühte sich Gündogan sehr und spielte ordentlich, ohne dabei allerdings noch etwas Auffälliges in Richtung Tor zu machen. Note: 4,5.

© imago images Deutschland vs Japan - Noten: Serge Gnabry In der ersten Halbzeit war von Gnabry bis auf ein paar unglückliche Aktionen nichts zu sehen. Zu Beginn der zweiten Hälfte dann zumindest agiler und etwas mehr im Spiel - er konnte sein Tempo allerdings nur sehr selten aussspielen. Note: 5.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Florian Wirtz Wie er bei seiner Vorarbeit zum 1:1 die Übersicht behielt, war herausragend. Auch insgesamt zählte Wirtz zu den besten deutschen Spielern: Handlungsschnell, wollte immer den Ball haben, hatte nach einer halben Stunde dann auch eine gute Torchance. Zudem mit starkem Anspiel in den Lauf von Sané vor dessen Chance kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte war Wirtz dann etwas weniger zu sehen, dennoch ein positiver Auftritt. Note: 3,5.

© getty Deutschland vs Japan - Noten: Leroy Sané Sorgte mit seinem eiskalten Abschluss für das einzige DFB-Tor des Abends und war nicht nur deshalb bester deutscher Feldspieler. Hatte in der ersten Halbzeit immer wieder starke 1-gegen-1-Situationen, bereitete so auch Wirtz' Chance nach einer halben Stunde ein. Hatte kurz vor der Pause dann noch die Gelegenheit, ein zweites Tor zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel dann unauffälliger. Note: 3,5.

© imago images Deutschland vs Japan - Noten: Kai Havertz Seine besten Aktionen hatte Havertz in den ersten Minuten, als er einige Male mit gutem Anlaufen Abspielfehler der Japaner erzwang. Im Offensivspiel trat der Arsenal-Star, als Mittelstürmer aufgeboten, aber so gut wie gar nicht in Erscheinung. Natürlich ist es auch nicht immer leicht, wenn man auf der Neun auch von Zuspielen abhängig ist - dennoch hätte mehr von Havertz kommen dürfen. Note: 5.