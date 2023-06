Jamal Musiala zählt zu den größten Talenten im deutschen Fußball. Doch warum ist der Youngster nicht bei der U21-EM dabei? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am 21. Juni startet die insgesamt 24. U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Deutschland trifft bei der EM in der Gruppenphase auf Israel, Tschechien und England. Das Team von Trainer Antonio di Salvo gehört zu den Favoriten auf den Turniersieg und möchte bei der EM seinen Titel verteidigen. Mit Jamal Musiala muss die deutsche U21-Nationalmannschaft jedoch auf einen der stärksten deutschen Spieler verzichten.

Warum Jamal Musiala nicht bei der U21-EM dabei ist, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

U21 EM, Deutschland Kader: Warum ist Jamal Musiala nicht dabei? - Der Youngster im Steckbrief

Geburtsdatum 26. Februar 2003 Alter 20 Geburtsort Stuttgart, Deutschland Größe 184 cm Position Mittelfeld Verein FC Bayern München A-Länderspiele 21

U21 EM, Deutschland Kader: Warum ist Jamal Musiala nicht dabei?

Im Alter von 20 Jahren gehört Jamal Musiala schon zu den absoluten Topstars in der Bundesliga. Beim FC Bayern München kam Musiala in der vergangenen Saison auf 33 Bundesligaeinsätze. Der Mittelfeldstar schoss für sein Team in der Liga zwölf Tore und bereitete weitere zehn Treffer vor - Musiala hatte damit einen maßgeblichen Anteil an dem erneuten Meisterschaftsgewinn des FC Bayern München.

Bei der U21-EM 2023 wird Jamal Musiala dennoch nicht dabei sein. Denn der Youngster ist seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil der deutschen A-Nationalmannschaft. Für das DFB-Team absolvierte Musiala bislang 21 Länderspiele. Und auch für die kommenden Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft wurde Musiala von Bundestrainer Hansi Flick nominiert.

Sein Debüt für die Deutsche A-Nationalmannschaft gab Jamal Musiala im März 2021. Zuvor lief der Youngster, der auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, für die englische U21-Nationalmannschaft auf. Nach einem Gespräch mit dem damaligen Bundestrainer Jogi Löw, entschied sich Musiala jedoch zukünftig für Deutschland zu spielen. Für England darf Musiala somit nicht mehr auflaufen.

© getty Jamal Musiala gehört zu den Topstars beim FC Bayern München.

Spielberechtigt wäre Jamal Musiala für die kommende U21-Europameisterschaft. Die Altersgrenze des Turniers überschreitet der Mittelfeldstar des FC Bayern nämlich nicht. Bei der U21-EM sind alle Spieler spielberechtigt, die am oder nach dem 1. Januar 2000 geboren wurden. Der 20-jährige Musiala kam am 26. Februar 2003 in Stuttgart auf die Welt. Aufgrund seiner wichtigen Rolle in der A-Nationalmannschaft, muss die U21 jedoch auf die Dienste von Jamal Musiala verzichten.

U21 EM, Deutschland - Der Kader im Überblick