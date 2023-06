Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in den kommenden Tagen drei Länderspiele. Hier erfahrt Ihr, mit welchem Kader.

Das DFB-Team ist in den nächsten Tagen gleich dreimal im Rahmen der Länderspielpause im Einsatz. Am heutigen Montag, den 12. Juni, empfängt das Team von Bundestrainer Hansi Flick die Ukraine und bestreitet dabei ihr 1000. Länderspiel. Am Freitag (16. Juni) geht es auswärts gegen Polen weiter, ehe am Dienstag (20. Juni) in Gelsenkirchen das finale Testspiel gegen Kolumbien ansteht.

Deutschland: Die Termine des DFB-Teams bei der Länderspielpause

Datum / Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Spielstätte, Ort Mo., 12.6. / 18 Uhr Deutschland Ukraine Wohninvest Weserstadion (Bremen) Fr., 16.6. / 20.45 Uhr Polen Deutschland Nationalstadion (Warschau, Polen) Di., 20.6. / 20.45 Uhr Deutschland Kolumbien Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Deutschland: Welche Spieler stehen im Kader des DFB-Teams für die Länderspiele?

Hansi Flick stehen für die drei Länderspiele insgesamt 25 Spieler zur Verfügung. Bei der ursprünglichen Verkündung waren es noch 26, allerdings musste Kevin Schade vom FC Brentford verletzungsbedingt absagen, weswegen Flick Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) als Ersatz mitnahm. Die beiden werden jedoch nicht für die A-Mannschaft spielen, sondern etwas später zum U21-Trainingslager für die bevorstehende Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) weiterziehen.

Mit Niklas Süle, Serge Gnabry, Thomas Müller und Mario Götze sind einige große Namen jedoch nicht mit dabei. Die Gründe dafür sind verschieden. So sind Gnabry und Götze aus Verletzungs- bzw. Belastungsgründen nicht nominiert worden, Süles Fehlen hat dagegen ausschließlich mit seiner Leistung auf dem Platz zu tun. "Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen", begründete Flick seine Entscheidung.

© getty Niklas Süle wurde für den Länderspiel-Dreierpack gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien nicht nominiert.

Was Müller betrifft, steht bereits seit geraumer Zeit fest, dass er im Nationalteam weniger zum Zug kommen wird als in den Jahren davor. Das bedeute jedoch nicht, "dass seine DFB-Karriere beendet ist und er für die EM keine Rolle spielt. Warum sollte ich so einem Spieler für immer die Tür zumachen?", meinte Flick.

Mergim Berisha, Armel Bella Kotchap und Felix Nmecha stehen aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung, dafür sind Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann und Jonas Hofmann wieder mit dabei.

Deutschland: Der Kader für die Länderspielpause