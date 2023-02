Im Sommer steigt die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft. Spielplan, Gruppe, Gegner, Termine - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos in Bezug auf das DFB-Team.

Lange liegt das bislang letzte Großereignis der Fußballerinnen nicht her. Im vergangenen Sommer fand in England die Europameisterschaft statt, die die Gastgeberinnen mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Deutschland im Finale gewinnen konnten.

Ein Jahr später ist direkt auch schon das nächste große Turnier geplant. Im Sommer - vom 20. Juli bis 20. August 2023 - wird in Australien und Neuseeland die neunte Frauen-Weltmeisterschaft ausgetragen. Zum ersten Mal nehmen dabei 32 Nationen an einer Frauen-WM teil, zuvor waren es noch 24 Mannschaften.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX den Spielplan, die Gruppe, die Gegner und die Termine der deutschen Mannschaft bei der WM 2023.

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Spielplan, Gruppe, Gegner, Termine

Auch die deutsche Nationalmannschaft, die mit zwei Weltmeistertiteln hinter Rekordweltmeister USA (vier WM-Titel) die zweitmeisten hat, konnte sich für die Endrunde qualifizieren.

© getty Deutschland trifft bei der WM 2023 in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Gruppe, Gegner

Das DFB-Team wurde der Gruppe H zugelost und bekommt es in dieser mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun. Los geht es für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Juli mit dem ersten Gruppenspiel gegen Marokko in Melbourne. Der Anpfiff erfolgt um 10.30 Uhr deutscher Zeit.

Nach fünf freien Tagen geht es am 30. Juli in Sydney weiter gegen Kolumbien (11.30 Uhr), ehe am 3. August die Vorrunde mit einem Duell gegen Südkorea abgeschlossen wird (12 Uhr).

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Spielplan, Termine

Datum Anpfiff (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 10.30 Uhr Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 04.00 Uhr Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 06.30 Uhr Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 11.30 Uhr Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 12.00 Uhr Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 12.00 Uhr Südkorea Deutschland Brisbane

Gruppe H:

Land Deutschland Marokko Kolumbien Südkorea

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Es ist noch eine Weile hin bis zur Weltmeisterschaft, die Übertragungssituation ist daher noch etwas unklar. Mit Blick auf die vergangenen Turniere wäre bei den meisten wohl der erste Gedanke, dass sich auch dieses Mal die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF um die Übertragung im deutschen Free-TV kümmern und parallel dazu via Livestream zur Stelle sein werden.

Dieses Mal könnte es jedoch ganz anders kommen, noch konnte keine Einigung mit der FIFA erzielt werden. FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete einige Angebote von Sendern sogar als "nicht akzeptabel", sie seien "100-mal weniger, manchmal sogar noch mehr als 100-mal weniger" als bei den Männern. Eine Frauen-WM im Pay-TV kann also nicht ausgeschlossen werden.

Frauen WM: Alle Finalergebnisse auf einen Blick