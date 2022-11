Real Madrid: WM-Teilnahme von Antonio Rüdiger nicht in Gefahr

Bei Real Madrid muss Nationalspieler Antonio Rüdiger aktuell verletzt passen. Seine Teilnahme an der WM in Katar ist nach Informationen von SPOX und GOAL jedoch nicht in Gefahr.

Derzeit fehlt der 29-Jährige noch aufgrund einer Hüftzerrung, wegen welcher er bereits das Real-Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano verpasst hatte.

Nach Marca-Informationen wird Rüdiger auch in der kommenden Begegnung der Madrilenen gegen den FC Cádiz nicht mit dabei sein, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar (20. November - 18. Dezember) ist aber nicht in Gefahr.

Rüdiger gilt als sicherer Kandidat für die 26 Mann starke WM-Kader-Liste, die Bundestrainer Hansi Flick am morgigen Donnerstag präsentieren wird.