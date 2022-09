Deutschland gastiert in der Nations League heute im Wembley-Stadion, trifft dort auf England. SPOX begleitet das Länderspiel im Liveticker.

Folgt auf die 0:1-Niederlage gegen Ungarn ein Erfolgserlebnis? Deutschland will in der Nations League gegen England ein besseres Bild abgeben. Das Länderspiel im Liveticker von SPOX.

England vs. Deutschland: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Gruppe drei der Liga A in der Nations League liegt Deutschland nur auf Platz drei - zwei Punkte hinter Italien, vier hinter Ungarn, immerhin noch vier vor den Engländern, die sieglos sind und gerade mal zwei Zähler gesammelt haben. Im Wembley gegen die Three Lions trat die DFB-Auswahl zuletzt erst im Sommer 2021 bei der Europameisterschaft an. Ausgang: 0:2-Pleite und Ausscheiden im Achtelfinale.

Vor Beginn: Jetzt bekommt Deutschland die Möglichkeit, es besser zu machen. Am heutigen Montagabend geht es auswärts im Wembley-Stadion gegen England zur Sache, Rahmen ist erneut die Nations League. Anstoß: 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Das letzte Länderspiel auf deutschem Boden vor der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) hat das DFB-Team vermasselt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick unterlag Underdog Ungarn am Freitag in Leipzig 0:1, zeigte dabei unter dem Strich eine enttäuschende Leistung.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Moukoko nach Katar? Diese Alternativen hat Flick im Sturm © getty 1/21 Deutschland und seine Stürmer. Dieses Thema bleibt nach dem 0:1 gegen Ungarn so aktuell wie eh und je. Wir blicken zurück auf gescheiterte Experimente und "Alternativen" für Hansi Flick für die Weltmeisterschaft in Katar. © getty 2/21 Zunächst mal geht der Blick auf einige gescheiterte Experimente aus der Vergangenheit. Nach den Rücktritten von Miro Klose oder Mario Gomez waren sie nicht die Lösung … © getty 3/21 LUCA WALDSCHMIDT (26, VfL Wolfsburg) - 2019 wurde er bei der U21-EM mit sieben Buden Torschützenkönig, danach nominierte ihn Jogi Löw auch für das A-Team. Knipste 2020 gegen die Türkei und gegen Tschechien. © getty 4/21 Unter Flick bekam Waldschmidt aber keine Chance mehr. Im Klub läuft es auch nicht wirklich. Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer in die Autostadt gelang ihm nur ein einziger Treffer. © imago images / Jan Huebner 5/21 MARK UTH (31, 1. FC Köln) - Wer erinnert sich noch? 2018 machte Uth in Amsterdam sein einziges Länderspiel, Deutschland verlor mit 0:3. © imago images 6/21 Im Vorjahr markierte Uth für den Effzeh aber auch nur drei Saisontore und musste im August am Schambein operiert werden. © imago images / Claus Bergmann 7/21 ANDRÉ HAHN (32, FC Augsburg) - Sein letztes Länderspiel liegt nun auch bereits acht Jahre zurück. Gegen Polen wurde Hahn Augsburgs erster Nationalspieler seit Helmut Haller. In den WM-Kader schaffte er es knapp nicht. © getty 8/21 Nun spielt Hahn keine Rolle mehr. Für Augsburg bleibt er ein solider Bundesligaspieler, höheren Ansprüchen genügt er mit 32 Jahren aber auch nicht mehr. © getty 9/21 NILS PETERSEN (33, SC Freiburg) - Joker gesucht? Petersen wurde immer mal wieder als Kandidat genannt und durfte auch unter Jogi Löw bereits zwei Länderspiele bestreiten. © getty 10/21 In Freiburg ist er Edel-Joker. In neun Pflichtspieleinsätzen wartet Petersen aber noch auf sein erstes Saisontor. Immerhin: In 492 Pflichtspielen hat Petersen in seiner Karriere 190 Tore erzielt. © getty 11/21 Nun aber zu den möglichen Alternativen für die WM in Katar. Wir geben zu, wirklich rosig sieht das nicht aus, aber hier mal noch fünf Spieler, die womöglich noch auf den WM-Zug aufspringen könnten. © imago images 12/21 NICLAS FÜLLKRUG (29, Werder Bremen) - Der Durchstarter. Am Tag nach der deutschen Niederlage gegen Ungarn hat Füllkrug schon wieder getroffen - wenn auch nur im Abschiedsspiel für Claudio Pizarro. © getty 13/21 Füllkrug, der Mann mit der prominenten Zahnlücke, ist momentan wohl der deutsche Stürmer mit dem besten Lauf (fünf Tore in sieben Ligaspielen). Auf seiner Uhr steht allerdings mit 29 Jahren keine einzige Minute in einem internationalen Wettbewerb. © imago images 14/21 YOUSSOUFA MOUKOKO (17, Borussia Dortmund) - Der Gehypte. Jahrelang war Moukoko das Wundertalent im deutschen Fußball, er schien seinen Altersgenossen in allen Jugendteams körperlich um Jahre voraus zu sein. © imago images 15/21 Zuletzt hat er das Derby gegen Schalke 04 mit seinem Tor entschieden. Er könnte Flick etwas Besonderes bieten, für eine WM-Chance sollte er aber in den kommenden Wochen Anthony Modeste aus der BVB-Stammelf verdrängen. © getty 16/21 KEVIN VOLLAND (30, AS Monaco) - Der Bekannte. Ohne Volland fahr'n wir zur WM? Ja, wahrscheinlich. Volland trifft seit vielen Jahren zuverlässig, für Hoffenheim, Leverkusen oder Monaco. © getty 17/21 Nur in der Nationalmannschaft ist seine Quote mit einem einzigen Tor in 15 Spielen mau. Ob Flick ihm wirklich einen frischen Zündfunken zutraut, ist äußerst fraglich. © getty 18/21 MERGIM BERISHA (24, FC Augsburg) - Der Unsichtbare. Berisha war U21-Europameister, durch seine Zeit bei RB Salzburg und Fenerbahce aber nicht wirklich auf dem Radar der deutschen Fans. Das hat sich spätestens mit seinem Siegtor gegen Bayern geändert. © getty 19/21 FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter betreibt schon Lobby-Arbeit: "Sollte es Überraschungen im WM-Kader geben, ist er einen Gedanken wert." © getty 20/21 SIMON TERODDE (34, Schalke 04) - Der Veteran. Oft schon haben sie nach ihm gerufen, wenn er mal wieder einen Verein mit einer genialen Zweitliga-Saison zum Aufstieg geschossen hat. © getty 21/21 Genauso oft sind die Rufe verstummt, wenn in der Bundesliga für ihn das Tor mal wieder wie vernagelt erschien. Ein Mann für die letzten fünf Meter - per Kopf oder Fuß.

England vs. Deutschland: Nations League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pope - Maguire, Stones, Walker - Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Shaw - Sterling, Bowen - Kane

Pope - Maguire, Stones, Walker - Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Shaw - Sterling, Bowen - Kane Deutschland: Ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Gosens - Kimmich, Gündogan - Musiala, Müller, Sane - Havertz

England vs. Deutschland: Nations League heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel England gegen Deutschland wird im Free-TV übertragen. RTL zeigt die Nations League heute live und in voller Länge. Los geht es mit den Vorberichten um 20.15 Uhr, ehe eine halbe Stunde später der Anpfiff ertönt.

RTL bietet seine Free-TV-Übertragung auch als Livestream an. Zurückgreifen müsst Ihr dabei auf die Plattform RTL+, die jedoch trotz der Ausstrahlung im linearen Fernsehen nicht kostenlos ist.

Nations League: Gruppe drei in Liga A