Die Deutsche Nationalmannschaft ist wieder in der Nations League im Einsatz. In dieser Saison misst sich das DFB-Team in der Gruppe A3. Alle Informationen zum Spielplan, den Ergebnissen und der Tabelle der deutschen Gruppe liefert SPOX Euch in diesem Artikel.

Zum insgesamt dritten Mal duellieren sich die europäischen Nationalmannschaften in der UEFA Nations League. Deutschland tritt dabei in dieser Saison erneut in der Liga A an. Das DFB-Team von Hansi Flick trifft in der Gruppe 3 dabei auf einige hochkarätige Namen.

Nations League, Gruppe A3 mit Deutschland: Tabelle, Spielplan, Ergebnisse - Die Infos

In der Nations League tritt Deutschland in der Saison 2022/23 in der Liga A an und damit der höchsten Liga mit den nominell stärksten Teams. In der Gruppe 3 duelliert sich die Deutsche Nationalmannschaft mit den Teams aus Italien, England und Ungarn. Die ersten vier Spieltage in der Gruppe A3 finden in der aktuellen Sommerpause zwischen dem 04. und 14. Juni statt. Am 26. September wird schließlich das letzte Gruppenspiel in der Gruppe A3 ausgetragen.

Vor allem mit Italien und England trifft die Elf von Hansi Flick auf große Namen in der Gruppe A3. Italien ist der aktuelle Europameister. Im Finale bezwang die Squadra Azzurra England und fuhr damit seinen zweiten Europameistertitel ein. Bei der EM im vergangenen Jahr traf Deutschland ebenfalls auf England und musste nach der 0:2-Niederlage im Achtelfinale bei dem Turnier die Segel streichen. Ungarn gewann in der letzten Nations League-Saison die Gruppe B3 souverän und qualifizierte sich damit in dieser Saison für die höchste Liga.

© getty Das Spiel zwischen Deutschland und Italien am ersten Gruppenspieltag endete 1:1.

Das DFB-Team wird seit dem vergangenen Jahr von Hansi Flick betreut. Insgesamt zehn Spiele hat Deutschland unter dem neuen Trainer bestritten. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden ist das Team von Hansi Flick bislang noch ungeschlagen, zudem qualifizierte sich die DFB-Elf souverän für die WM 2022 in Katar. Wie schlägt sich Deutschland in dieser Saison in der Nations League?

Nations League, Gruppe A3 mit Deutschland: Tabelle, Spielplan, Ergebnisse - Die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Ungarn 1 1:0 1 3 2 Deutschland 1 1:1 0 1 2 Italien 1 1:1 0 1 4 England 1 0:1 -1 0

Nations League, Gruppe A3 mit Deutschland: Tabelle und Ergebnisse

Am ersten Spieltag in der Gruppe A3 traf Deutschland auf Italien. In einer offenen Partie, in der die DFB-Elf vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte, musste sich das Team von Hansi Flick mit einem 1:1 begnügen. Deutschland befindet sich damit aktuell mit einem Punkt auf dem geteilten zweiten Rang in der Gruppe A3.

Im Parallelspiel musste England gegen Ungarn antreten. Die Three Lions verloren ihr Duell überraschend mit 0:1 gegen Ungarn und stehen damit in der Gruppe A3 schon unter Zugzwang. Ungarn hingegen befindet sich mit diesem Sieg auf Platz 1 in der Tabelle.

Nations League, Gruppe A3 mit Deutschland: Der Spielplan im Überblick