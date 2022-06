U21 - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft empfängt im Rahmen der EM-Qualifikation Ungarn. Wie Ihr das Duell des 9. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Bevor morgen die A-Nationalmannschaft ihren Nations-League-Auftakt gegen den Europameister Italien bestreitet, ist am heutigen Freitag, den 3. Juni, die U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo bestreitet ihr neuntes Spiel im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft, die 2023 in Rumänien und Georgien ausgetragen wird.

U21 - Deutschland vs. Ungarn: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Gegner am heutigen 9. Spieltag ist Ungarn, gegen das man sich im Hinspiel bereits mit 5:1 durchsetzen konnte. Das Duell wird um 18.15 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Stadion an der Bremer Brücke (Osnabrück). Der Türke Yesar Kemal Ugurlu wird die Partie leiten.

Am Dienstag steht dann das letzte Spiel der Qualifikationsphase gegen Polen an.

U21 - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen mit Ungarn heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat Glück, die Partie wird nämlich im Free-TV gezeigt. Um die Übertragung kümmert sich der Privatsender Sat.1. Eine Viertelstunde vor Anpfiff beginnt die kurze Vorberichterstattung, in der Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler zu hören und sehen sind. Augenblicke vor Spielbeginn meldet sich dann Uwe Morawe, der für das Spiel die Kommentatorenrolle übernimmt.

Parallel zur Übertragung im TV wird Deutschland vs. Ungarn auch im Livestream übertragen. Diesen findet Ihr bei ran.de vor, der Zugang zum Livestream ist kostenlos.

U21 - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Außerdem wird das Qualifikationsspiel auch im Liveticker bei SPOX angeboten. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen von Anpfiff bis Schlusspfiff live und ausführlich. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Ungarn.

U21 - Deutschland vs. Ungarn, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: U21 Deutschland vs. U21 Ungarn

U21 Deutschland vs. U21 Ungarn Wettbewerb: EM-Qualifikation (Gruppe B)

EM-Qualifikation (Gruppe B) Spieltag: 9

9 Datum: 3. Juni 2022

3. Juni 2022 Anstoß: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Ort: Bremer Brücke (Osnabrück)

Bremer Brücke (Osnabrück) TV: SAT.1

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

© getty Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann mit einem Sieg gegen Ungarn die direkte Qualifikation für die EM 2023 perfekt machen.

U21 - Die Tabelle der Gruppe B

Mit einem Sieg gegen Ungarn wäre Deutschland der erste Platz in der Gruppe nicht mehr zu nehmen. In diesem Fall wäre auch die direkte Qualifikation bereits sicher. Zwei Runden vor Schluss führt das DFB-Team die Gruppe B mit fünf Punkten Vorsprung vor Israel an.