In der Qualifikation für die U21-EM trifft heute Deutschland auf Israel. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

In der Qualifikation für die U-21 EM kommt es am heutigen Tag zum Topduell in der Gruppe B. Spitzenreiter Deutschland ist zu Gast beim Zweitplatzierten aus Israel. Kann die DFB-Nachwuchself den ersten Platz in der Tabelle heute verteidigen?

U21 - Israel vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und Deutschland findet am heutigen Dienstag, den 29. März, statt. Austragungsort der Begegnung ist das HaMoshava-Stadion im israelischen Petah Tikva. Der Anstoß erfolgt am heutigen frühen Abend um 17.00 Uhr.

Mit 18 Punkten befindet sich die deutsche U21-Nationalmannschaft aktuell auf dem ersten Tabellenrang in der Gruppe B und hat damit beste Chancen sich direkt für die EM zu qualifizieren. Die Elf von Trainer Antonio Di Salvo kommt dabei immer besser in Fahrt. Am vergangen Freitag besiegte Deutschland Lettland souverän mit 4:0. Überragender Mann war dabei Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt. Gegen Israel kommt es heute zum Rückspiel in der Gruppe B. Im vergangen Oktober konnte Deutschland das Duell mit 3:2 für sich entscheiden. Dass die U-21 Nationalmannschaft jedoch nicht immer sattelfest ist, zeigte die 0:4-Niederlage am 6. Gruppenspieltag gegen Polen.

Gegen jene Polen duellierten sich am letzten Spieltag in der Gruppe B die heutigen Gastgeber aus Israel. In einer umkämpften Partie trennten sich die Teams 2:2-Unentschieden. Damit hat Israel in der Gruppe B nun zwei Punkte Rückstand auf den heutigen Gegner Deutschland. Mit einem Sieg heute könnte Israel jedoch wieder an dem deutschen Nachwuchsteam vorbeiziehen und sich eine hervorragende Ausganglage für die weiteren Qualifikationsspiele schaffen.

U21 - Israel vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

ProSieben MAXX zeigt heute das Spiel zwischen Israel und Deutschland exklusiv im Free-TV. Zudem bieten sich Euch mehrere Optionen die Partie im Livestream zu verfolgen.

U21 - Israel vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt ProSieben MAXX die Begegnung zwischen Israel und Deutschland heute ab 16.30 Uhr. Etwas später um 17.00 Uhr erfolgt dann der Anpfiff der Partie. Die Moderation der Sendung übernimmt für den Privatsender am heutigen Tag Christian Düren. Matthias Stach und Rene Adler kommentieren dann Spiel für ProSieben MAXX.

© getty Der Mainzer Jonathan Burkardt war mit seinen zwei Treffern gegen Lettland der Mann des Spiels.

U21 - Israel vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die Partie zwischen Israel und Deutschland könnt Ihr heute ebenfalls im kostenlosen Livestream erleben. Den Livestream von ProSieben MAXX könnt Ihr auf der Plattform Joyn finden.

Alternativ bietet Euch der Privatsender die Option das Spiel auf ran.de oder mit der ran-App zu streamen.

U21 - Israel vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Partie: Israel vs. Deutschland

Israel vs. Deutschland Datum: 29. März

29. März Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielort: HaMoshava-Stadion, Petah Tikva (Israel)

HaMoshava-Stadion, Petah Tikva (Israel) Übertragung im TV: ProSieben MAXX

Übertragung im Livestream: ProSieben MAXX, ran

Liveticker: SPOX

U21 - Israel vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen Israel und Deutschland heute nicht live im TV oder Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen nämlich die gesamte Partie für Euch im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

