Kommentar zur deutschen Nationalmannschaft: Hansi Flick hat die DFB-Elf wiederbelebt

Der Aufwärtstrend der Nationalmannschaft hält unter Bundestrainer Hansi Flick weiter an. Der Ex-Bayern-Trainer hat die DFB-Elf wiederbelebt. 236 Tage vor der WM in Katar stimmt die Perspektive wieder - dank Flick. Ein Kommentar.

Den neunten Sieg in Serie verpasst - und trotzdem wieder einen Schritt weitergekommen. Beim 1:1 im Testspiel in den Niederlanden bestätigte die deutsche Nationalmannschaft mit einem insgesamt überzeugenden Auftritt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate.

Verantwortlich dafür ist Hansi Flick. Seit der Ex-Bayern-Coach das Amt als Bundestrainer von Jogi Löw übernommen hat, ist bei der DFB-Elf nach Jahren der Stagnation endlich eine Weiterentwicklung zu erkennen.

"Wir wollen erfolgreichen, schönen, modernen Fußball spielen, mit sehr hoher Intensität, aktiv", sagte Flick kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer. Und tatsächlich: Was gegen Gegner wie Armenien, Rumänien und Liechtenstein keine besonders schwierige Aufgabe darstellt, setzte die Mannschaft nun auch erstmals gegen ein Schwergewicht um.

Flick hat die Mannschaft quasi wiederbelebt. Anders als beim verdienten EM-Aus im Vorjahr unter Löw spielt sie nicht mehr abwartend, passiv, defensiv und auf Konter lauernd. Gegen die Niederlande ergriff die DFB-Elf von Beginn an die Initiative, zog sich auch nach dem 1:0-Führungstreffer durch Thomas Müller nicht zurück und ging auf das zweite Tor. Die Bilanz: 62:38 Prozent Ballbesitz, 14:9 Torschüsse.

Hansi Flick: Großes Vertrauen in Top-Talente

"Für die Zuschauer war das ein Topspiel mit hoher Intensität. Wir hatten 60 Minuten lang den Gegner gut im Griff und hätten durch David Raum das 2:0 machen müssen", zeigte sich Flick happy. "Riesenkompliment dennoch an meine Mannschaft, das ist einfach schön, wie sie spielt, wie alle den Weg mitgehen: mutig, erfrischend, selbstbewusst. Mit dem 1:1 können wir zufrieden sein, obwohl wir lieber gewonnen hätten."

Dass dabei nicht alles klappte und vor allem ab dem Ausgleich der Hausherren die Kontrolle verloren ging, gehört zu einer Entwicklung dazu und muss der teils jungen Mannschaft auf dem Weg zur WM in Katar verziehen werden. Denn: Spieler wie David Raum, Jamal Musiala und Nico Schlotterbeck deuten ihr Potential schon jetzt mehr als nur an.

Raum als Tempomacher und Flankengeber auf der in der Nationalmannschaft lange problembehafteten linken Seite, Musiala als giftiger Balldieb und dynamischer Tempodribbler im Mittelfeldzentrum, Schlotterbeck als chirurgisch genauer Passgeber aus der Defensive heraus.

Wie gut das im Zusammenspiel funktionieren kann, zeigte eine Szene in der 64. Minute: Nachdem der Ball in der Vorwärtsbewegung verloren ging, jagte Raum einem niederländischen Konter sofort hinterher, erkämpfte sich gegen Depay die Kugel zurück. Musiala setzte sich anschließend gegen Wijnaldum durch, schaltete seinerseits direkt wieder zum Gegenstoß um.

Flick fördert die Talente - und baut die in ihren Vereinen etwas abgehängten Nationalspieler wieder auf. Timo Werner durfte sowohl gegen Israel als auch gegen die Niederlande von Beginn an ran, Julian Draxler zumindest in der ersten Partie. Flick gibt ihnen Spielpraxis und Selbstvertrauen, macht ihnen hinsichtlich der WM aber auch gleichzeitig Druck.

"Die Spieler müssen selber Verantwortung übernehmen und einschätzen können, was für ihre Zukunft am besten ist. Die Situation ist bei beiden nicht zufriedenstellend", sagte er nach dem 2:0 über Israel.

DFB-Noten: Zweimal die 2 - und einmal die 5 © imago images 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat erstmals unter Hansi Flick ein Spiel nicht gewonnen. Beim Test gegen die Niederlande kam die DFB-Elf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. SPOX präsentiert die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten DFB-Spieler. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Wenn der Bayern-Schlussmann gefordert war, war er auf seinem Posten. Sicher bei hohen Hereingaben und langen Bällen. Am Gegentor trifft ihn keinerlei Schuld. Note: 3. © getty 3/18 THILO KEHRER: In der Vorwärtsbewegung nicht ganz so auffällig wie Pendant Raum auf der anderen Seite. Erst nach der Halbzeitpause dann mutiger. Ließ den schnellen Depay ein ums andere Mal entwischen. Viel Glück beim nicht gegebenen Elfmeter. Note: 4. © getty 4/18 NICO SCHLOTTERBECK: Traute sich nach seiner guten Vorstellung gegen Israel mehr zu. Spiele einige gute, lange Bälle. Auch defensiv ohne größere Schnitzer. Klärte nach 82 Minuten für den geschlagenen Neuer auf der Linie. Note: 3. © imago images 5/18 ANTONIO RÜDIGER: Fungierte als letzter Mann im Defensivverbund und war, wenn gefordert, meist zur Stelle. Stark sein Körpereinsatz gegen Malen nach 35 Minuten. Gewann sowohl in der Luft als auch am Boden jeden seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 6/18 DAVID RAUM: Schaltete sich wie schon gegen Israel häufig ins Angriffsspiel der deutschen Mannschaft ein und brachte einige gute Flanken an den Mann. Defensiv dafür nicht immer ganz sattelfest. Verlor beim 1:1 das Kopfballduell gegen Dumfries. Note: 4. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: Offensiv mit einigen guten Ideen im Aufbau, in der Rückwärtsbewegung aber mit ungewohnten Schwächen. Leistete sich zu viele einfache Ballverluste. Beim Gegentreffer ließ er Bergwijn aus den Augen. Note: 4,5. © getty 8/18 JAMAL MUSIALA: Scheint sich auf seiner defensiver angehauchten Rolle im DFB-Team sichtlich wohlzufühlen. Gewann viele wichtige Zweikämpfe im Aufbau und schaltete dann schnell nach vorne um. Zudem entscheidend am 1:0 beteiligt. Note: 2,5. © getty 9/18 KAI HAVERTZ: Keine gute Partie des Chelsea-Stürmers. Hing komplett in der Luft und strahlte offensiv überhaupt keine Gefahr aus. Beim 1:1 ließ er dann De Jong viel zu einfach gewähren. Musste nach 69 Minuten für Brandt weichen. Note: 5. © getty 10/18 THOMAS MÜLLER: Zog mit seinem 43. DFB-Treffer, den er in klassischer Müller-Manier nach Abpraller erzielte, mit dem legendären Uwe Seeler gleich. Auch sonst gut ins Offensiv-Spiel eingebunden. Harmonierte sehr gut mit Bayern-Kollege Sane. Note: 2. © imago images 11/18 LEROY SANE: Offensiv auffälligster DFB-Akteur. Hatte bei beinahe jedem guten Angriff der Deutschen seine Füße im Spiel. Ganz stark seine Übersicht vor der vergebenen Raum-Chance (47.). Gab die meisten Torschüsse aller Spieler ab (4). Note: 2. © imago images 12/18 TIMO WERNER: Wirkte in vielen Situationen unglücklich und viel zu überhastet. Ganz schwach sein Versuch, nach 30 Minuten einen Elfmeter schinden zu wollen. Spielte immerhin den Pass auf Musiala vor dem 1:0 durch Müller. Note: 4,5. © imago images 13/18 JULIAN BRANDT: Kam für den schwachen Havertz in die Partie, machte seine Sache aber nur bedingt besser. Verzeichnete keine nennenswerte Offensivaktion. Note: 4. © imago images 14/18 FLORIAN NEUHAUS: Durfte nach 69 Minuten für Musiala ran, die Sicherheit des Bayern-Youngsters konnte er dem deutschen Spiel aber nicht geben. Wurde in der Schlussphase ein ums andere Mal überspielt. Note: 4,5. © imago images 15/18 BENJAMIN HENRICHS: Sollte für die letzten Minuten die Defensive verstärken. Das gelang. Keine Bewertung. © imago images 16/18 LUKAS NMECHA: Hatte wenige Minuten vor Schluss die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber an Oranje-Keeper Flekken. Keine Bewertung. © imago images 17/18 JULIAN DRAXLER: Kam für die letzten vier Minuten ins Spiel, den Sieg konnte der PSG-Akteur aber nicht mehr herbeiführen. Keine Bewertung. © imago images 18/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam zu seinem fünften Einsatz im DFB-Dress. Einfluss auf die Partie hatte er aber nicht mehr. Keine Bewertung.

236 Tage vor der WM in Katar: Die Perspektive stimmt

Wohl aber die der Nationalelf. Acht von neun Spielen hat die Mannschaft unter Flick gewonnen, dabei 34:3 Tore geschossen. Bedenkt man, dass beim Klassiker in Amsterdam Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle und Serge Gnabry fehlten und bald wieder eine Rolle spielen, stimmt die Perspektive des DFB-Teams 236 Tage vor dem Anpfiff in Katar umso mehr.

"Jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel. Da stapeln wir jetzt auch nicht tief", sagte Flick in der ARD-Sportschau vor einigen Wochen. Bei der Auslosung der WM-Gruppen am Freitag dürfte die Konkurrenz nicht gerade in Jubelstürme ausbrechen, sollte die zugeloste Loskugel das Wörtchen "Germany" enthalten.

Auch ein Verdienst von Hansi Flick: "Wir fahren dort hin, werden uns die Sache angucken und schauen, was wir zugelost bekommen und werden uns auf die Aufgabe top vorbereiten. Wir wollen den sehr, sehr guten Weg, den wir bestreiten, so weitergehen."