DFB vs. Niederlande, Übertragung: Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland testet heute gegen die Niederlande. SPOX fasst zusammen, wann und wo die Begegnung stattfindet und wo sie heute live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

Niederlande gegen Deutschland: Wer behält diesmal die Oberhand? Das DFB-Team misst sich am heutigen Dienstag, den 29. März mit seinem Nachbarland, der Oranje. Anstoß in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena ist um 20.45 Uhr.

Der Rahmen der Partie ist jedoch kein Pflichtspiel. Nach dem Freundschaftsduell am Samstag mit Israel ist es das zweite Testspiel, das Deutschland in der aktuellen Länderspielpause absolviert - und zugleich das zweite Match in diesem WM-Jahr.

SPOX erklärt im Vorfeld der Partie, wie sich Niederlande gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

© getty Müller, Sane und Co. wollen sich optimal auf Katar vorbereiten.

DFB vs. Niederlande, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Um das DFB-Team heute in den Niederlanden live und in voller Länge live Fußball spielen zu sehen, braucht Ihr kein Abonnement. Der Übertragung der 90 Minuten nimmt sich mit der ARD nämlich erneut ein öffentlich-rechtlicher Sender an, der im Free-TV zu empfangen ist. Am Samstag hatte das ZDF die deutsche Nationalmannschaft gezeigt.

Das Erste bietet zu dem Länderspiel heute auch an, via Livestream mit dabei zu sein und somit nichts zu verpassen, sollte man nicht klassisch im linearen Fernsehen einschalten können. Der Stream befindet sich auf der Website der ARD und kann kostenlos abgerufen werden.

Der Übertragungsstart zu Niederlande gegen Deutschland ist um 20.15 Uhr, somit werdet Ihr noch eine halbe Stunde lang auf den Fußballabend eingestimmt.

DFB vs. Niederlande, Übertragung: Länderspiel heute im Liveticker

Nichts falsch macht Ihr auch dann, solltet Ihr zum Anstoß hier bei SPOX vorbeischauen. Wir tickern die Begegnung nämlich live mit und sind auch schon weit vor dem Anpfiff mit den wichtigsten Informationen - in erster Linie natürlich die Aufstellungen beider Nationen - am Start.

DFB vs. Niederlande, Übertragung: Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Niederlande - Deutschland

Niederlande - Deutschland Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 29. März 2022

29. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam TV: ARD

ARD Livestream: ard.de

ard.de Liveticker: SPOX

Niederlande vs. Deutschland: Die letzten fünf Duelle

Datum Begegnung Ergebnis Rahmen 6. September 2019 Deutschland - Niederlande 2:4 EM-Qualifikation 24. März 2019 Niederlande - Deutschland 2:3 EM-Qualifikation 19. November 2018 Deutschland - Niederlande 2:2 UEFA Nations League 13. Oktober 2018 Niederlande - Deutschland 3:0 UEFA Nations League 14. November 2012 Niederlande - Deutschland 0:0 Freundschaftsspiel

