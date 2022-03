DFB-Team vs. Niederlande: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert am heutigen Dienstag ein Testspiel gegen die Niederlande. Ausfälle, Kader, Personal, voraussichtliche Aufstellung: SPOX informiert im Vorfeld der Partie.

Mit einem 2:0 in Sinsheim gegen Israel ist die deutsche Nationalmannschaft am Samstag erfolgreich in das WM-Jahr 2022 gestartet. Jetzt, drei Tage später, steht gleich die nächste Aufgabe für das DFB-Team an.

Gegen die Niederlande bestreitet Deutschland am heutigen Dienstag, den 29. März sein zweites Testspiel in der aktuellen Länderspielpause. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, Austragungsort die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam.

Auf wen kann Bundestrainer Hansi Flick bei dem Klassiker gegen das Nachbarland personell zurückgreifen? SPOX informiert im Folgenden darüber, wie es personell im Kader aussieht und wie die voraussichtliche Aufstellung aussieht.

© getty Deutschland tritt am Dienstagabend gegen die Niederlande an.

DFB-Team vs. Niederlande: Ausfälle, Personal

Das wird Flick freuen: Gegen die Niederlande kann er praktisch aus dem Vollen schöpfen, nur Joshua Kimmich fehlt weiterhin. "Es sind alle an Bord. Alle Spieler, die hier sind, sind einsatzfähig", teilte der 57-Jährige am Montag bei der Pressekonferenz des DFB freudig mit.

Kimmich hatte bereits das Israel-Spiel wegen einer anstehenden Geburt verpasst und ist aus diesem Grund weiterhin außen vor. Serge Gnabry war bereits zu Beginn des Lehrgangs mit einer Erkältung wieder abgereist, woraufhin Julian Brandt nachnominiert wurde.

DFB-Team vs. Niederlande: Voraussichtliche Aufstellung

Wie Flick bei der PK verraten hat, werden Kapitän Manuel Neuer, Antonio Rüdiger und Thomas Müller in die Startelf zurückkehren. Mehr verriet der Bundestrainer öffentlich bis dato nicht. "Wir werden uns noch mal alles anschauen und eine topvorbereitete Mannschaft aufs Feld schicken", so der Ex-Coach des FC Bayern München.

Jamal Musiala darf sich indes aber zumindest Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen. Flick: "Es ist eine Überlegung, ihn auf der Sechs spielen und auch noch mal anfangen zu lassen. Im Detail möchte ich mich noch nicht festlegen."

Mit dieser Aufstellung könnte Deutschland letztlich in Amsterdam antreten: Neuer - Henrichs, Kehrer, Rüdiger, Raum - Weigl, Gündogan - Havertz, Müller, Sane - Werner.

DFB-Team vs. Niederlande: Kader

23 Akteure gehören dem DFB-Kader zum Spiel gegen die Niederlande an. Das Aufgebot in der Übersicht:

Tor: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp Abwehr: Matthias Ginter, Christian Günter, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Matthias Ginter, Christian Günter, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah Mittelfeld: Julian Draxler, Ilkay Gündogan, Julian Brandt, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Julian Weigl, Anton Stach

Julian Draxler, Ilkay Gündogan, Julian Brandt, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Julian Weigl, Anton Stach Angriff: Kai Havertz, Timo Werner, Thomas Müller, Leroy Sane, Lukas Nmecha

Nationalmannschaft: Die nächsten Spiele für das DFB-Team