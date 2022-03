Die deutsche Nationalmannschaft testet gegen die Niederlande. Hier gibt's die Partie im Liveticker zu verfolgen.

Deutschland tritt auswärts zu einem Testspiel gegen die Niederlande an. SPOX begleitet die Begegnung hier im Liveticker.

Niederlande vs. Deutschland: Länderspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hansi Flick setzt in dem Klassiker auf die "Achse" Manuel Neuer, Antonio Rüdiger und Thomas Müller. Der Bundestrainer gab dem Trio bereits bei der Pressekonferenz am Montag eine Einsatzgarantie und betonte, es sei "wichtig", ein solches Gerüst zu haben. Noch tiefer in die Karten schauen lassen wollte sich der Bundestrainer gestern nicht.

Vor Beginn: Nach dem 2:0 am Samstag gegen Israel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Dienstag ein weiteres Länderspiel. Es ist erneut keines im Pflichtspiel-Rahmen, dafür aber trotzdem ein sehr namhaftes. Das DFB-Team gastiert in Amsterdam, misst sich dort mit der Niederlande. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Niederlande vs. Deutschland: Länderspiel heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Niederlande: Flekken - de Ligt, van Dijk, Ake - Dumfries, Koopmeiners, F. de Jong, Blind - Berghuis - Bergwijn, Depay

Flekken - de Ligt, van Dijk, Ake - Dumfries, Koopmeiners, F. de Jong, Blind - Berghuis - Bergwijn, Depay Deutschland: Neuer - Henrichs, Kehrer, Rüdiger, Raum - Musiala, Gündogan - Havertz, Müller, Sane - Werner

Niederlande vs. Deutschland: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Wie bereits das Duell mit Israel wird auch der Test der deutschen Elf in den Niederlanden heute live im Free-TV gezeigt. Diesmal nimmt sich die ARD der Übertragung an. Los geht es im Ersten mit der Übertragung um 20.15 Uhr, die Vorberichterstattung dauert somit eine halbe Stunde.

Die ARD bietet ihr TV-Programm auch als kostenlosen Livestream an. Hier gelang Ihr zu der entsprechenden Website, eine Registrierung oder ähnliche Hürden gibt es für Euch dabei nicht.

