DFB-Team startet in Sinsheim ins WM-Jahr - Gegner offen

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Länderspiel am 26. März in Sinsheim ins WM-Jahr 2022. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. Der Gegner ist noch offen und kann erst nach der Auslosung der Nations League am 16. Dezember festgelegt werden.

Im März wird die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zudem ein weiteres Länderspiel auswärts bestreiten, Im Juni stehen vier Spiele in der Nations League an, im September weitere zwei. Die WM in Katar beginnt am 21. November, die deutschen Gruppengegner werden bei der Auslosung am 1. April ermittelt.