Am heutigen Abend trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf die U21 von San Marino. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Am 7. Spieltag der EM-Qualifikation kommt es zum Duell zwischen der deutschen U21-Nationalmannschaft und der Auswahl aus San Marino. Kann das Team von Antonio di Salvo nach dem 0:4-Debakel gegen Polen heute Abend ein wenig Wiedergutmachung betreiben? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Vor Beginn: Im Grunde genommen ist die Rollenverteilung vor dieser Begegnung eindeutig: Die deutsche U21 ist der klare Favorit in diesem Spiel. Der Fußball-Zwerg aus San Marino hat in dieser EM-Qualifikation bislang weder einen Punkt noch ein Tor erzielen können und ist dementsprechend Letzter in der Tabelle. Die deutsche Auswahl hingegen ist Erster in der Tabelle und das trotz der 0:4-Klatsche gegen Polen am letzten Freitag. Das Team von Antonio Di Salvo muss heute auf dieses Debakel eine Reaktion zeigen.

Vor Beginn: Die Partie wird heute Abend im Audi-Sportpark in Ingolstadt stattfinden. Anpfiff ist heute um 18.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen den U21-Mannschaften von Deutschland und San Marino.

U21 - Deutschland vs. San Marino: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

U21 - Deutschland vs. San Marino: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen den U21-Teams von Deutschland und San Marino wird live im Free-TV übertragen. Zudem gibt es zwei Optionen die Partie im Livestream zu sehen.

U21 - Deutschland vs. San Marino: EM-Qualifikation heute live im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV zeigt sich am heutigen Abend ProSiebenMaxx verantwortlich. Übertragungsbeginn ist um 17.45 Uhr.

U21 - Deutschland vs. San Marino: EM-Qualifikation heute im Livestream

Wenn Ihr das Spiel im Livestream sehen wollt, werden Euch zwei Möglichkeiten geboten. Zum einen bietet ProSiebenMaxx einen Livestream ihres gesamten Programms an, mit dem Ihr dann auch das heutige Spiel sehen könnt.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch bei ran sehen. Das funktioniert über ran.de oder die ran-App.

U21 - Deutschland vs. San Marino: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 5 4 0 1 17:8 12 2 Israel 5 4 0 1 12:6 12 3 Polen 5 3 1 1 12:4 10 4 Ungarn 5 2 1 2 9:9 7 5 Lettland 5 1 0 4 4:8 3 6 San Marino 5 0 0 5 0:19 0