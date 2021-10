Coronafall bei U21: VfB-Spieler Roberto Massimo reist ab

Bei der U21-Nationalmannschaft hat es einen Coronafall gegeben. Roberto Massimo vom VfB Stuttgart wurde positiv auf das Virus getestet, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Tag nach dem 3:2 (1:1) gegen Israel in Paderborn mit.

Der 20-Jährige reist vom Team ab und begibt sich in häusliche Isolation. Massimo ist bereits der vierte VfB-Spieler, der binnen kurzer Zeit positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Auch Ersatztorhüter Fabian Bredlow, sowie Waldemar Anton und Erik Thommy befinden sich momentan in Quarantäne.

Massimo stand am Donnerstag beim ersten Spiel des neuen Cheftrainers Antonio Di Salvo nicht im Kader, die DFB-Auswahl könne laut Mitteilung ihren Aufenthalt in der Klosterpforte Marienfeld wie geplant fortsetzen. Am Sonntag reist der Titelverteidiger nach Szeged, wo am Dienstag (17.30 Uhr im LIVETICKER) das vierte EM-Qualifikationsspiel in der Gruppe B ansteht.

Am Mittwoch war bereits Sturmtalent Youssoufa Moukoko wieder abgereist, der 16-Jährige von Borussia Dortmund hatte eine leichte Muskelverletzung erlitten.