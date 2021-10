Flick setzt auf Rüdiger und Süle - mit Bayern-Block gegen Rumänien

Bundestrainer Hansi Flick setzt in der WM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr) in Hamburg gegen Rumänien voraussichtlich auf einen starken Bayern-Block.

Sieben Spieler des deutschen Rekordmeisters könnten im Volksparkstadion gegen die Rumänen (Freitag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) in der Startelf stehen.

Flick ließ sich vor dem Abschlusstraining aber nur wenig in die Karten schauen. "Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt. Wir haben die Qual der Wahl. Wir haben eine enorme Qualität im Kader", sagte der 56-Jährige, der in der Innenverteidigung aber Antonio Rüdiger und Niklas Süle eine Einsatzgarantie gab: "Sie sind eingespielt und haben ihre Sache gut gemacht. Sie geben der Defensive eine gute Stabilität."

Flick erwartet einen Gegner, "der Fußball spielen will". Die Defensive sei "stark und eingespielt". Von seiner Mannschaft erwartet er daher eine "hohe Intensität, um sie unter Druck zu setzen".

WM-Quali: Deutschland - Rumänien offiziell ausverkauft

Für das Spiel gegen den Tabellendritten der Gruppe J am Freitag gibt es keine Tickets mehr. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, ist die Begegnung im Volksparkstadion mit 25.000 Zuschauern ausverkauft.

Von 13.00 bis 21.00 Uhr wird vor dem Stadion ein Impfbus stehen. Dem DFB sei es wichtig, die Impfquote in Deutschland zu erhöhen.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J