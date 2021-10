DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Thilo Kehrer im Liveticker

Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr) gibt sich Bundestrainer Hansi Flick die Ehre und beantwortet die wichtigsten Fragen auf einer Pressekonferenz, die Ihr hier im Liveticker verfolgen könnt. Ebenfalls dabei: Abwehrspieler Thilo Kehrer von PSG.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Thilo Kehrer

Vor Beginn: Zudem wird es spannend zu hören, wie Thilo Kehrers Rolle aussehen könnte. Und wie sieht er eigentlich seine aktuelle Situation beim Starensemble bei PSG?

Vor Beginn: Wie ist die Personalsituation? Wer muss passen und was plant der Bundestrainer?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Abschluss-PK von Bundestrainer Hansi Flick und Thilo Kehrer vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (Freitag, 20.45 Uhr im Liveticker). Los geht's um 12.30 Uhr.

Deutschland vs. Rumänien live: Wer zeigt die Partie?

Das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien findet im Volksparkstadion in Hamburg statt. Die Partie wird live und in voller Länge bei RTL zu sehen sein. Neben der Übertragung im frei TV bietet RTL bei TVNow auch einen Livestream zur Begegnung an. Dieser ist aber kostenpflichtig, das Abonnement kostet 4,99 Euro pro Monat.

