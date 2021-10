Deutsche Nationalmannschaft: Erstes Training ohne Manuel Neuer

Bundestrainer Hansi Flick musste beim ersten Training vor dem Doppelpack in der WM-Qualifikation auf Manuel Neuer verzichten. Der Kapitän fehlte bei der Einheit auf Platz 6 neben dem Hamburger Volksparkstadion aus Regenerationsgründen.

Das teilte der DFB mit. Ansonsten waren alle Spieler aus dem 23er-Kader dabei.

Neuer (35) hatte bereits bei der ersten Maßnahme unter Flick im September wegen Knöchelproblemen anfangs pausiert und auf den Neustart gegen Liechtenstein (2:0) verzichtet. Gegen Armenien (6:0) und in Island (4:0) stand der Bayern-Profi dann aber zwischen den Pfosten.

Flick hat für die Duelle mit Rumänien am Freitag in Hamburg und drei Tage darauf mit DFB-Schreck Nordmazedonien in Skopje drei Punkte als Ziel ausgegeben. "Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren", sagte er.