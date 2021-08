David Raum über seine DFB-Nominierung: Hansi Flick zweimal verpasst

David Raum (23) kann seine Nominierung für die anstehenden Länderspiele "noch nicht so richtig fassen". Bundestrainer Hansi Flick hat es sogar zweimal vergeblich bei Raum versucht.

"Der Anruf kam in der Frühe, ich war schon in der Kabine und bin dann nochmal raus. Nach zwei verpassten Anrufen habe ich zurückgerufen und mich sehr gefreut", sagte Raum nach der bitteren 2:3-Niederlage von seiner TSG Hoffenheim bei Borussia Dortmund zu DAZN.

Für Raum, der in der vergangenen Saison erst mit Greuther Fürth in die Bundesliga aufgestiegen ist, sei die Nominierung "eine große Auszeichnung, die mir Rückenwind geben kann".

Erst der Aufstieg mit Fürth, dann der EM-Titel mit der U21, dann der Wechsel zur TSG Hoffenheim, nun die Nominierung ins DFB-Team. "Für mich ist das im Moment noch surreal. Ich kann es selbst immer noch nicht so richtig fassen. Ich glaube, wenn ich dann dort bin, dann sickert das langsam durch. Es ist eine Wahnsinns-Nachricht für mich, ich habe mich Mega gefreut. Man ist immer total aufgeregt, so einen Anruf zu bekommen. Man hat das immer nur in Erzählungen gehört. Wenn man dann selbst dran ist, dann ist man einfach begeistert und saugt das auf", sagte Raum.