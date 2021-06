DFB-Team, News und Gerüchte: Kanzlerin Merkel spricht in Videoschalte zu Nationalspielern

Das DFB-Team ist von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die EM eingestimmt worden. Spaniens ehemaliger Trainer Vicente del Bosque hat Joachim Löw einen Abschiedsbrief geschrieben und Michael Ballack sieht die Stärken des DFB-Teams in der Offensive. Die wichtigsten News und Gerüchte zur deutschen Nationalmannschaft findet Ihr hier.

DFB-Team: Kanzlerin Merkel spricht in Videoschalte zu Nationalspielern

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Videoschalte zum DFB-Team gesprochen. Dabei wünschte sie dem Team um Trainer Joachim Löw viel Glück für die anstehende EM.

"Ich freue mich auf Ihre Spiele. Es geht gleich schwierig los; ich drücke die Daumen, dass Sie ganz weit kommen", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert in einem Tweet mit einem Bild, der die Nationalmannschaft vor der zugeschalteten Kanzlerin zeigt.

"Wir haben uns gefreut, dass die Kanzlerin das macht. Es ist Jogis letztes Turnier und auch ihr letztes Turnier als Kanzlerin mit der Nationalmannschaft. Ich finde es ein Zeichen der Wertschätzung, wenn die Kanzlerin der Mannschaft viel Glück wünscht. Die Spieler können noch ein paar Fragen stellen, wir freuen uns darauf, es ist eine schöne Ablenkung. Es zeigt auch, dass das Turnier eine nationale Angelegenheit ist und das es schon eine gewisse Wichtigkeit hat", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

DFB-Team: Del Bosque schreibt Abschiedsbrief an Löw

Joachim Löw hat vor seinem letzten Turnier als Bundestrainer einen Abschiedsbrief vom früheren spanischen Weltmeister-Coach Vicente del Bosque erhalten. In dem Dokument, das dem Münchner Merkur vorliegt, spricht del Bosque über die Begegnungen mit Löw und dankt ihm für fairen Sportsgeist.

"Wahre Größe zeigt sich erst in Momenten der Niederlage. Sie verloren nie ein schlechtes Wort. Im Gegenteil. Sie nannten uns damals ein Vorbild. Dafür möchte ich Ihnen danken", schreibt del Bosque, dessen Mannschaft auf dem Weg zum Weltmeistertitel 2010 die deutsche Auswahl im Halbfinale ausgeschaltet hatte.

Del Bosque lernte Löw als "seriösen und respektvollen" Rivalen kennen und wünscht ihm für seinen Schlussakt "nicht nur sportlichen Erfolg", sondern auch, dass er seinen "edlen Charakter" bewahrt.

201er Quote und ein deutsches Jubiläum: Das Zahlen-Dribbling zur EM © getty 1/26 Am Freitag startet die 16. Europameisterschaft. Vieles ist neu - beispielsweise, dass es keine festen Ausrichter gibt. Außerdem steht das DFB-Team vor einem Jubiläum und CR7 kann einen Rekord ausbauen. Die wichtigsten Zahlen zum Turnier (Quelle: SID). © getty 2/26 0 - Kein Team war automatisch qualifiziert, weder Titelverteidiger Portugal noch ein Gastgeber, weil es diesen bei der ersten interkontinentalen EM nicht gibt. Das hatte es zuletzt 1976 gegeben. © getty 3/26 1 - Zum ersten Mal kommt bei einer EM der Videobeweis zum Einsatz. © getty 4/26 2 - Zwei Teams geben ihre EM-Premiere: Finnland und Nordmazedonien. © getty 5/26 3 - In England, Schottland und Wales konnten sich alle drei Teams der Insel Großbritannien qualifizieren. Das gab es noch nie. © getty 6/26 5 - Bei der EM sind erstmals fünf Auswechslungen erlaubt, in der Verlängerung sogar eine sechste. © getty 7/26 6 - Erst einmal erzielte eine Mannschaft sechs Tore: Im Viertelfinale 2000 fertigte die Niederlande Jugoslawien mit 6:1 ab. © getty 8/26 9 - Das 5:4 zwischen Jugoslawien und Frankreich war 1960 das erste Spiel der EM-Geschichte - und ist bis heute das torreichste. © getty 9/26 11 - Gespielt wird in elf Städten. Geplant waren sogar 13, doch erst Brüssel und später Dublin mussten passen. © getty 10/26 12 - Harry Kane erzielte in der Qualifikation zwölf Tore für England - keiner war besser. © getty 11/26 13 - Deutschland nimmt zum 13. Mal (sogar in Serie) an einer Endrunde teil - Rekord. © getty 12/26 14 - Bayern München stellt 14 Spieler für die EM ab. © getty 13/26 17 - Der Pole Kacper Kozlowski und BVB-Juwel Jude Bellingham sind die einzigen 17-Jährigen bei der EM. Beiden winkt ein Rekord: Bislang ist der Niederländer Jetro Willems mit 18 Jahren und 71 Tagen der jüngste EM-Spieler. © getty 14/26 19 - Insgesamt sind 19 Schiedsrichter bei der EM dabei, darunter in Felix Brych und Daniel Siebert erstmals seit 1996 wieder zwei Deutsche. © getty 15/26 21 - Cristiano Ronaldo hält mit 21 EM-Spielen einen Rekord, den er nun noch ausbauen kann. © getty 16/26 24 - Wie schon 2016 und somit erst zum zweiten Mal nehmen 24 Mannschaften teil. © twitter.com/DFB_Team 17/26 26 - Erstmals darf wegen der Gefahr von Corona-Ausfällen jeder EM-Kader 26 Spieler umfassen, drei mehr als gewohnt. © getty 18/26 38 - Der niederländische Torhüter Maarten Stekelenburg ist mit 38 Jahren der älteste EM-Teilnehmer. Der einzige 38 Jahre alte Feldspieler ist Portugals Pepe. © getty 19/26 50 - Deutschland wird im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich als erste Nation das 50. EM-Spiel absolvieren. © getty 20/26 51 - Bis zum Finale stehen 51 Partien an. Ein Spiel um Platz drei gibt es anders als bei einer WM nicht. © getty 21/26 55 - Erstmals nahmen 55 Teams an der Qualifikation teil. Seine Premiere gab der Kosovo. © getty 22/26 62 - Nordmazedonien liegt als schwächster EM-Teilnehmer nur auf Platz 62 der FIFA-Weltrangliste. © getty 23/26 201 - Mit einer Quote von 201:1 sind Ungarn, Finnland, Nordmazedonien und die Slowakei bei bwin die größten Außenseiter auf den Titel. © getty 24/26 826 - In den 262 Spielen der Qualifikation fielen 826 Tore. © getty 25/26 50.000 - Jedes EM-Stadion muss mindestens über 50.000 Plätze verfügen, die Arena für das Finale sogar über 70.000. © imago images 26/26 371.000.000 - Die Gesamtsumme aller Prämien beträgt 371 Millionen Euro. Jedes Team erhält eine Antrittsprämie von 9,25 Millionen, der Europameister kann maximal 34 Millionen bekommen.

DFB-Team - Michael Ballack: Offensive ist Stärke des DFB-Teams

Michael Ballack hat im Interview mit dem Sportbuzzer seine Einschätzung zum deutschen Kader für die EURO 2020 gegeben. "Individuell sind wir gut aufgestellt. Ob wir als Mannschaft schon wieder so weit sind, um ganz vorne dabei zu sein, muss sich zeigen", sagte der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft.

In der Defensive sei die Qualität nicht so hoch wie in der Offensive. "Nach vorne haben wir sicher unsere Stärken. Je mehr es nach hinten geht, umso weniger Weltklasse verkörpern wir, da sind wir eher solide unterwegs", sagte der 44-Jährige.

Für Ballack müsse dies das DFB-Team durch das Verteidigen im Teamverbund wettmachen. Dabei verwies er auf den FC Chelsea, der Ende Mai die Champions League gewann: "Thomas Tuchel hat gerade bei Chelsea eindrucksvoll bewiesen, dass man auch mit einer soliden Defensive extrem gut verteidigen kann."

