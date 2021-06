DFB-Team - Dietmar Hamann zweifelt gute Teamchemie an: "Das sind Phrasen"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat die vermeintlich gute Teamchemie in der deutschen Nationalmannschaft angezweifelt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sprach er von "Phrasen".

"Ich habe den Eindruck, bei uns sind drei Mannschaftsteile auf dem Platz, die nicht miteinander verbunden sind. Da ist von Homogenität, oder von einer guten Chemie, nicht viel zu spüren", erklärte der 47-Jährige.

Der frühere Liverpool-Profi führte weiter aus: "Die Spieler sagen natürlich, der Teamspirit sei super. Doch das sind Phrasen. Die Spieler können ja nicht sagen: 'Ich habe Zweifel, ob wir wirklich eine Einheit sind.' Ich habe bei diesem Turnier vier, fünf Spieler gesehen, da beschleichen mich schon Zweifel, was den Zusammenhalt angeht."

Hamann äußerte sich zudem kritisch über Bundestrainer Joachim Löw. Grund dafür ist die für Hamann zu späte Rückholaktion von Thomas Müller und Mats Hummels. "Zwei Wochen lang" habe es "plötzlich kein anderes Thema mehr" gegeben. "Es ging doch in den Medien nur um die beiden. Es wäre verwunderlich, wenn sich da nicht der eine oder andere in der Mannschaft fragt: Was soll denn das?", sagte Hamann.

Pressestimmen zum Frankreich-Aus: "Die Abrechnung wird kommen" © getty 1/15 Weltmeister Frankreich ist gegen den krassen Außenseiter Schweiz im EM-Achtelfinale ausgeschieden. Kylian Mbappe vergab den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen. So reagierte die Presse auf das Ausscheiden der Franzosen. © getty 2/15 SCHWEIZ - Blick: "Sommer hext die Nati ins EM-Viertelfinale - Mon dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus und besiegt den 67-jährigen Fluch! Yann Sommer hält im Elfmeterschiessen den letzten Versuch, jenen von 160-Mio.-Mann Mbappe." © getty 3/15 Neue Zürcher Zeitung: "Sensation in Bukarest: Die Schweiz eliminiert in einem dramatischen EM-Achtelfinal den Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen - Dramatischer kann Fussball kaum sein!" © getty 4/15 SRF: "Schweiz gewinnt Spektakel-Achtelfinal und schafft Historisches! Endlich! Die Schweiz setzt sich gegen Frankreich 5:4 im Elfmeterschiessen durch und steht im EM-Viertelfinal." © getty 5/15 Tages Anzeiger: "Es ist eine Explosion der Gefühle. Die Schweiz hat geschafft, wovon sie geträumt hat. Es ist die Verwunderung über diese Schweizer Mannschaft, über die Art, wie sie auftritt, wie sie ihre Nerven unter Kontrolle hat." © getty 6/15 FRANKREICH - L'Equipe: "Von ganz oben runtergeflogen. Nach einem unglaublichen Spiel schied Frankreich im Achtelfinale der EM gegen die Schweiz im Elfmeterschießen aus. Dieses außerordentliche Treffen wird die Geschichte des Wettbewerbs prägen." © getty 7/15 Le Monde: "Ernüchterung für den amtierenden Weltmeister, geschlagen nach einem Spiel voller Drehungen und Wendungen. Mbappe ist nun in einer Liste mit Platini, Zico oder Beckham, die vom Elfmeterpunkt versagt haben. [...] Wir bekennen uns schuldig." © getty 8/15 Le Figaro: "Es gibt Abende, an die man sich noch nach Jahren mit Freude oder Traurigkeit erinnert. Dieser 28. Juni 2021 ist in dieser Kategorie einzureihen. Eines der größten Fiaskos in der Geschichte der Nationalmannschaft, die Abrechnung wird kommen." © getty 9/15 Ouest France: "Sie sind von ihrem Podest gestürzt - in einem Achtelfinale, das in der zweiten Hälfte völlig durchdrehte. Die kleine Schweiz - dynamischer, vereinter, besser organisiert - hat den Weltmeistern eine Lektion in Sachen Demut erteilt." © getty 10/15 Eurosport Frankreich: "Großer Abend, monumentales Fiasko." © getty 11/15 20minutes.fr: "Eine Ohrfeige für Frankreich - verrückt, gewaltig, historisch. Im Nationalstadion von Bukarest, das an diesem Abend schwebte, stürzen die selbsternannten Topfavoriten aus sehr, sehr großer Höhe." © getty 12/15 ENGLAND - Guardian: "So etwas ist Mbappe in seiner noch jungen Karriere einfach noch nicht passiert. Beim Elfmeterschießen trat die Horrorvorstellung ein, die selbst die übernatürlich Begabten als Sterbliche aus Fleisch und Blut entlarvt." © getty 13/15 Daily Mail: "Favorit Frankreich wird von der Schweiz VERNICHTET, weil Kylian Mbappe im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter verschießt." © getty 14/15 SPANIEN - Marca: "Das Scheitern von Kylian Mbappe! Er wird die Nacht des 28. Juni in Bukarest nie vergessen. Es war wahrscheinlich der schlimmste Moment seiner Karriere." © getty 15/15 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Ein denkwürdiger Montag lässt die Weltmeister aus der EM ausscheiden. Aber wenn das Ausscheiden von Kroatien mit Spanien in Ordnung ist, ist das des Favoriten Frankreich mit der Schweiz sensationell."

Viele Spieler "hatten mit Hummels und Müller bisher kaum oder gar nichts zu tun. Sie sind beiden nie wirklich begegnet. Doch wie will man das in zehn Tagen in einem Campo Bavaria aufholen? Wie soll das gehen? Die Chance, ein Team zu werden und zusammenzuwachsen, hat Löw seinen Spielern genommen", sagte Hamann.

Außerdem betonte der heutige Sky-Experte: "Jeder wusste doch schon lange, dass Müller und Hummels zur EM zurückkehren würden. Wenn der Bundestrainer sie dann spätestens im vergangenen Herbst zurückgeholt hätte, dann hätte er der Mannschaft wenigstens die Möglichkeit gegeben, sich zumindest in fünf, sechs Spielen und über mehrere Monate hinweg miteinander vertraut zu machen."