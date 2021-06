Deutschland vs. Lettland: Testspiel des DFB-Teams heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Lettland die Generalprobe für die in wenigen Tagen startende Europameisterschaft. Wie Ihr das Testspiel des DFB-Teams live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das letzte Testspiel vor Beginn der Europameisterschaft (11. Juni - 11. Juli) für das DFB-Team steht an. Am heutigen Montag (7. Juni) geht es gegen Lettland. Gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Das Schiedsrichterteam kommt dabei aus Montenegro und besteht aus:

Schiedsrichter: Nikola Dabanovic

Assistenten: Milovan Djukic und Vladan Todorovic

Vierter Offizieller: Mileta Scepanovic

© getty Manuel Neuer bestreitet gegen Lettland sein 100. Länderspiel.

Deutschland vs. Lettland: Testspiel des DFB-Teams heute live im TV und Livestream

Wie es bei Testspielen der deutschen Nationalmannschaft üblich ist, wird das Spiel im Free-TV übertragen. Die richtige Adresse für alle Fans des DFB-Teams ist dabei RTL. Der private Sender startet um 20.15 Uhr mit Vorberichten den Fußball-Abend und überträgt dann von der ersten bis zur letzten Minuten die Partie.

Ebenso bietet RTL das Spiel auch im Livestream an - nämlich bei TVNow. Für das dafür benötigte Abonnement wird monatlich ein Abopreis in Höhe von 4,95 Euro fällig. Davor dürft Ihr das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen.

Deutschland vs. Lettland: Testspiel des DFB-Teams heute im Liveticker

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Lettland wird zudem auch bei SPOX live getickert. Mit dem Liveticker verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Deutschland vs. Lettland: Voraussichtliche Aufstellungen

Heute gegen Lettland auf jeden Fall nicht zum Einsatz kommen wird Leon Goretzka, der nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. "Leon Goretzka hat kein Mannschaftstraining absolviert. Er wird noch einige Tage, vielleicht eine Woche, brauchen, um einzusteigen. Fürs erste Spiel wird er wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Er muss reinwachsen und sich hineinarbeiten", sagte Bundestrainer Joachim Löw in einer Pressekonferenz vor dem Spiel.

Manuel Neuer unter anderem wird dagegen die Partie bestreiten. Für den Torhüter des FC Bayern München wird es ein ganz besonderes Spiel: Der 35-Jährige wird nämlich zum 100. Mal das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten.

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Gosens - Neuhaus, Kroos, Gündogan - Havertz, Müller, Sane.

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Gosens - Neuhaus, Kroos, Gündogan - Havertz, Müller, Sane. Lettland: Ozols - Savalnieks, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis - Emsis, Zjuzins - Kamess, Ikaunieks, Ciganiks - Uldrikis.

Deutschland: Die letzten fünf Länderspiele im Überblick

Am vergangenen Mittwoch bestritt die DFB-Elf gegen Dänemark das erste der beiden Testspiele für die EM und kam dabei nicht über ein 1:1 hinaus. Den deutschen Führungstreffer von Florian Neuhaus in Minute 48 konterte RB Leipzigs Yussuf Poulsen (71.) mit dem Ausgleich.