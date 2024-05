Toni Kroos' Karriere begann mit einem Knall: Als seine Topleistung in Belgrad Uli Hoeneß zum Ausflippen brachte

Bereits in seinem Profidebüt in der Bundesliga gegen Energie Cottbus am 26. September 2007 glänzte der damals 17-jährige Toni Kroos mit zwei Torvorlagen und zeigte, was für ein Toptalent in ihm steckt. Zwei Pflichtspieleinsätze später, im UEFA-Cup-Gruppenspiel beim serbischen Topklub Roter Stern Belgrad, drehte Kroos per Freistoß-Vorlage für Miroslav Klose und direktem Freistoß-Treffer einen 1:2-Rückstand in den 3:2-Sieg - in gerade einmal 15 Minuten auf dem Spielfeld.

"Da muss man den Hut ziehen", urteilte Ausgleichs-Torschütze Klose danach. "Ich weiß nicht, wie ich hier bei Roter Stern mit 17 Jahren aufgetreten wäre." Der spätere Weltmeister zeigte bereits im zweiten Spiel auf internationaler Bühne all seine Klasse.