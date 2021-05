Deutschland vs. Dänemark: U21 EM Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der U21-Europameisterschaft geht es langsam in die heiße Phase. Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale heute Dänemark gegenüber. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Deutschland vs. Dänemark - U21 EM Viertelfinale: Wann und wo?

Die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn ist zu Ende. Nun stehen nach zwei Monaten Pause die K.o-Spiele an. Als Zweiter der Gruppe A hat es auch die deutsche Nationalmannschaft in die Runde der letzten Acht geschafft.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz muss am heutigen Montag, 31. Mai, gegen Dänemark ran. Die Partie wird um 21 Uhr in der MOL Aréna Sóstó im ungarischen Székesfehérvár angepfiffen.

© getty U21-Bundestrainer Stefan Kuntz will den EM-Sieg.

Deutschland vs. Dänemark: U21 EM Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Dänemark gibt es heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Die Übertragung übernimmt dabei der private Sender ProSieben. Um 20.15 Uhr geht die Übertragung mit Vorberichten los. ProSieben schickt folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Christian Düren

Kommentatoren: Christoph "Icke" Dommisch und Uwe Morawe

Experte: René Adler

Auf ran.de könnt Ihr die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen den Nachbarn aus dem Norden zudem auch im Livestream verfolgen. Dieser ist völlig kostenlos.

Deutschland vs. Dänemark: U21 EM Viertelfinale heute im Liveticker

Wer nicht dazukommt, Deutschland gegen Dänemark bei ProSieben oder ran.de zu schauen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Tore, Rote Karten, Elfmeter - alles Wichtige wird für Euch detailliert und live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Dänemark vs. Deutschland.

U21 EM: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Drei weitere Viertelfinalpartien werden heute absolviert. Um 18 Uhr steigen die Duelle Niederlande gegen Frankreich und Spanien gegen Kroatien. Später, um 21 Uhr, sind parallel zum Spiel des DFB-Teams auch Portugal und Italien im Einsatz.

Datum Anpfiff Begegnung 31. Mai 2021 18 Uhr Niederlande vs. Frankreich 31. Mai 2021 18 Uhr Spanien vs. Kroatien 31. Mai 2021 21 Uhr Dänemark vs. Deutschland 31. Mai 2021 21 Uhr Portugal vs. Italien

DFB-Team: Der Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM

23 Spieler nimmt Stefan Kuntz nach Slowenien und Ungarn mit. Maxim Leitsch sollte ebenfalls mit dabei sein, aufgrund einer Verletzung fällt der Innenverteidiger jedoch aus, für ihn wurde Lars Lukas Mai nachnominiert. Ebenfalls nicht mit dabei ist BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko.