DFB-Fahrplan: Start ins EM-Jahr mit Duisburg-Doppelpack

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Doppelpack in Duisburg ins EM-Jahr. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wird ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar am Donnerstag gegen Island in der Arena des Drittligisten MSV Duisburg bestreiten. Nach der Begegnung drei Tage darauf in Rumänien geht es am 31. März erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien.

Bisher stehen 14 Länderspiele im Kalenderjahr 2021 fest, inklusive der drei Vorrundenspiele bei der EM 2021. Sollte das DFB-Team dort das Endspiel erreichen, wären es sogar 18 Länderspiele.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2021