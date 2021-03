U21 - Deutschland vs. Rumänien: EM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt zum Vorrunden-Abschluss der Europameisterschaft heute gegen Rumänien an. SPOX erklärt, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

WM-Quali, Bundesliga, Champions League und noch mehr Live-Fußball sehen - jetzt kostenlosen Probemonat bei DAZN sichern

U21-EM - Deutschland vs. Rumänien: Termin, Spielort

Gelingt den DFB-Junioren der Einzug in die K.o.-Phase? Deutschlands U21-Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Dienstag, den 30. März, ihr abschließendes Spiel in der Gruppenphase bei der Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz trifft auf Rumänien, Anstoß ist um 18 Uhr. Gespielt wird im Budapester Bozsik-Jozsef-Stadion.

Begegnung: Deutschland - Rumänien

Deutschland - Rumänien Wettbewerb: U21-Europameisterschaft 2021

U21-Europameisterschaft 2021 Datum: 30. März 2021

30. März 2021 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Bozsik-Jozsef-Stadion, Budapest

U21 - Deutschland vs. Rumänien: EM heute live im TV und Livestream

Auch heute werdet Ihr die deutsche U21 wieder live und in voller Länge im Free-TV sehen können. ProSieben besitzt die Übertragungsrechte für die Spiele der DFB-Junioren bei der Europameisterschaft und überträgt die Partien unter der Fußballmarke ran. Dazu bekommt Ihr dann auch online einen Livestream angeboten. Diesen findet Ihr auf ran.de.

Auf Sendung geht ProSieben heute um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß in Budapest.

U21 - Deutschland vs. Rumänien: EM heute im Liveticker

Gerne könnt Ihr auch bei SPOX vorbeischauen, um von der Begegnung zwischen den U21-Teams von Deutschland und Rumänien nichts zu verpassen. Mit dem Liveticker bleibt Ihr während des Spiels stets auf dem Laufenden.

U21-EM: Gruppe A mit Deutschland

Die deutsche U21 hat zum Auftakt der EM ein 3:0 gegen Gastgeber Ungarn bejubeln können. Diesem Sieg folgte am Samstag ein 1:1-Unentschieden gegen die Junioren der Niederlande. Deutschland führt die Tabelle in Gruppe A mit vier Zählern an, jedoch hat der heutige Kontrahent Rumänien bis dato genauso viele Punkte gesammelt (1:1 gegen Niederlande, 2:1 gegen Ungarn).

Platz Nation Spiele Tordifferenz Punkte 1 Deutschland 2 4:1 4 2 Rumänien 2 3:2 4 3 Niederlande 2 2:2 2 4 Ungarn 2 1:5 0

U21 EM: So kommt Deutschland ins Viertelfinale

Das Ticket zum Einzug in das Viertelfinale sichert sich die DFB-Auswahl nur dann nicht, sollte das Duell mit Rumänien verloren gehen und die Niederlande parallel gegen Ungarn gewinnen. Im Falle eines eigenen Erfolgs wäre Deutschland logischerweise weiter. Die weiteren Möglichkeiten für ein Weiterkommen: Remis gegen Rumänien und eine Niederlage, solange die Niederlande Ungarn nicht schlagen kann.

Die K.o.-Phase wird übrigens erst ab dem 31. Mai ausgetragen, wenn die Saison im Vereinsfußball vorüber ist. Das Finale findet am 6. Juni in Ljubljana statt.