DFB-Team - Spanien gegen Deutschland in der Nations League: TV-Übertragung, Termin, Ort

In den kommenden Tagen ist das DFB-Team gleich dreimal im Einsatz. Die Länderspielpause wird mit dem Nations-League-Spiel gegen Spanien beendet. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung, zum Termin und Ort für das Spiel gegen Spanien.

DFB-Team - Spanien gegen Deutschland: Datum, Ort, Stadion

Am sechsten und finalen Spieltag der Nations-League-Gruppenphase trifft die DFB-Elf nochmal auf Spanien. Die Partie geht dabei am Dienstag, den 17. November, über die Bühne. Gespielt wird im spanischen Sevilla, im Olimpico de la Cartuja. Das Länderspiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Am ersten Spieltag der Gruppenphase waren die beiden Fußballgiganten schon einmal aufeinandergetroffen. Dank eines Last-Minute-Treffers der Spanier trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

DFB-Team - Spanien gegen Deutschland: Die Nations League live im TV und Livestream

Auch das Rückspiel gegen den früheren Welt- und Europameister Spanien gibt es im Free-TV zu sehen. Die Übertragung übernimmt die ARD. Der öffentlich rechtliche Sender ist auch für die Livestream-Übertragung verantwortlich. Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel.

Das Team, das die Zuschauer vor ihren Bildschirmen begleitet, besteht aus Reporter Tom Bartels, Moderator Matthias Opdenhövel und dem Experten Bastian Schweinsteiger.

© imago images / ULMER Pressebildagentur

DFB-Team - Spanien gegen Deutschland: Die Nations League im Liveticker

Ebenso gibt es das Länderspiel in Form eines Livetickers. Auf SPOX könnt Ihr alle wichtigen Spielaktionen mitverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Spanien gegen Deutschland.

DFB-Team: Die bevorstehenden Länderspiele im Überblick

Bevor es gegen Spanien geht, stehen noch zwei weitere Spiele für Deutschland im Kalender. Am Mittwoch muss die Löw-Elf in einem Testspiel gegen Tschechien ran. Am Samstag ist der Gegner in der Nations League dann die Ukraine.

Datum Anpfiff Begegnung Ort 11. November 20.45 Uhr Deutschland - Tschechien Leipzig 14. November 20.45 Uhr Deutschland - Ukraine Leipzig 17. November 20.45 Uhr Spanien - Deutschland Sevilla

DFB-Team: Der Kader für die Länderspiele

Folgende Spieler wurden für die kommenden drei Spiele nominiert.

Spieler Position Alter Verein Einsätze Oliver Baumann Torwart 30 TSG Hoffenheim 0 Bernd Leno Torwart 28 FC Arsenal 8 Manuel Neuer (Kapitän) Torwart 34 FC Bayern 94 Kevin Trapp Torwart 30 Eintracht Frankfurt 4 Matthias Ginter Abwehr 26 Borussia Mönchengladbach 33 Robin Gosens Abwehr 26 Atalanta Bergamo 4 Benjamin Henrichs Abwehr 23 RB Leipzig 4 Robin Koch Abwehr 24 Leeds United 4 Philipp Max Abwehr 27 PSV Eindhoven 0 Antonio Rüdiger Abwehr 27 FC Chelsea 35 Nico Schulz Abwehr 27 Borussia Dortmund 11 Niklas Stark Abwehr 25 Hertha BSC 2 Jonathan Tah Abwehr 24 Bayer 04 Leverkusen 11 Felix Uduokhai Abwehr 23 FC Augsburg 0 Ridle Baku Abwehr 22 VfL Wolfsburg 0 Nadiem Amiri Mittelfeld/Angriff 24 Bayer 04 Leverkusen 4 Julian Brandt Mittelfeld/Angriff 24 Borussia Dortmund 33 Mahmoud Dahoud Mittelfeld/Angriff 24 Borussia Dortmund 1 Serge Gnabry Mittelfeld/Angriff 25 FC Bayern 15 Leon Goretzka Mittelfeld/Angriff 25 FC Bayern 27 Ilkay Gündogan Mittelfeld/Angriff 30 Manchester City 39 Jonas Hofmann Mittelfeld/Angriff 28 Borussia Mönchengladbach 1 Toni Kroos Mittelfeld/Angriff 30 Real Madrid 100 Florian Neuhaus Mittelfeld/Angriff 23 Borussia Mönchengladbach 1 Leroy Sane Mittelfeld/Angriff 23 FC Bayern 23 Luca Waldschmidt Mittelfeld/Angriff 24 Benfica Lissabon 4 Timo Werner Mittelfeld/Angriff 24 FC Chelsea 33