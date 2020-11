Am zweiten Tag des Nationalmannschaftslehrgangs steht am Mittag die zweite Pressekonferenz an. Diese könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Joachim Löw, Kevin Trapp und Ilkay Gündogan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Am Montag trat Teammanager Oliver Bierhoff alleine vor die Presse, heute sind dafür neben Joachim Löw auch zwei Nationalspieler vertreten. Kevin Trapp und Ilkay Gündogan werden den Reportern Rede und Antwort stehen.

Vor Beginn:

Der Pressetalk ist heute für 12.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des DFB-Teams.

DFB-Team: Pressekonferenz heute live im TV und Livestream

Die Pressekonferenz wird auch live im Free-TV übertragen. Sky Sport News HD wird diese zeigen und hat zudem einen einen kostenlosen Livestream im Angebot.

Zusätzlich bietet der DFB auch der Homepage einen Livestream an. Hier geht es zum Livestream.

DFB-Team: Spielplan in der Länderspielpause