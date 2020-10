Stimmen zum 3:3 der DFB-Elf im Test gegen die Türkei: Matthäus ledert gegen Löw und Deutschland

Neue Mannschaft, alte Probleme: Beim großen EM-Schaulaufen hat auch Joachim Löws zweite Garde drei Führungen nicht ins Ziel gebracht. Gegen die Türkei reichte es nur zu einem 3:3. SPOX hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Bundestrainer Joachim Löw über das Spiel: "Jetzt ist man natürlich enttäuscht und angefressen. Klar, wenn mal dreimal führt - wie im September. Das ist ganz schön ärgerlich. Wir werden das thematisieren vor dem Ukraine-Spiel. Es sind einige Punkte anzusprechen. Wir haben aber auch einige gute Kombinationen drin gehabt. Es war so ein bisschen Licht und Schatten. Müdigkeit lasse ich nicht gelten. Es lag an der Spielkontrolle, die wir verloren haben. Es gab auch leichte Ballverluste. Vielleicht muss der Florian Neuhaus vor dem 2:2 auch gar nicht angespielt werden. Auch die Zuordnung im Sechzehner, den Sechzehner verteidigen war nicht gut. Im Strafraum gibt es keine Raumdeckung, da geht es Eins-gegen-eins, da muss ich den Zweikampf finden."

...über das Spiel gegen die Ukraine: "In der Ukraine wird eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen. Ich kann versichern, dass alle heiß sind. Wir wollen in der Ukraine unbedingt gewinnen - und ich denke, wir werden das auch schaffen. Ich kann noch nicht sagen, wer mit in die Ukraine fliegen wird. Ich muss mit Timo Werner sprechen, auch mit Toni Kroos. Ich habe gehört, dass die Blutwerte bei Werner okay sind, auch Serge Gnabry geht es besser. Klar ist, dass wir mit 20 oder 21 Feldspielern und drei Torhütern in die Ukraine reisen werden. Die Entscheidung treffen wir morgen. Die Bayern-Spieler bringen dann die Qualität, auch die Erfahrung, in engen Situationen die Nerven zu behalten."

...über die Dreierkette: "Wir haben kein Problem, auf Viererkette umzustellen. Wir wollen beide Systeme spielen, das ist auch kein Problem. Am System liegt es nicht, dass wir nicht gewinnen. Wir wollen die Außenverteidiger sehr hoch schieben. Das ist bei der Viererkette natürlich nicht immer so optimal."

...über Debütant Neuhaus: "Der Florian Neuhaus hat ein gutes Spiel und ein sehr schönes Tor gemacht. Er ist häufiger mit Tempo durch das Mittelfeld gegangen. Vor dem Gegentor zum 2:2 war es ein klares Foul an ihm."

DFB-Team: Noten und Einzelkritiken zum 3:3 von Deutschland gegen die Türkei © imago images / Schüler 1/18 Dreimal in Führung gegangen, dreimal den Ausgleich kassiert: Eine neu zusammengewürfelte deutsche Nationalelf kam im Testspiel in Köln gegen die Türkei nicht über ein 3:3 hinaus. Bundestrainer Löw brachte drei Debütanten. SPOX hat die Noten der Spieler. © imago images / Schüler 2/18 Bernd Leno: Musste nie wirklich ernsthaft ein-, aber dreimal hinter sich greifen. Bei den Gegentoren allerdings machtlos. Note: 3,5. © imago images / Schüler 3/18 Emre Can: Wichtiger Block in der 11. Minute gegen Karaca. Immer mal wieder vorne mit dabei wie bei seiner Flanke, die zu Schulz‘ Chance führte (21.) oder vor dem 2:1. Ohne seinen Ballgewinn wäre das 1:0 nicht möglich gewesen. Note: 2,5. © imago images / Schüler 4/18 Robin Koch: Solide Vorstellung ohne gröbere Ausschläge nach oben oder unten. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, konnte der Dreierkette aber auch nicht vollständige Stabilität verleihen. Note: 3,5. © imago images / ULMER Pressebildagentur 5/18 Antonio Rüdiger: Die mangelnde Spielpraxis merkte man ihm an. Physisch zwar robust, aber immer wieder mit leichten Unsicherheiten oder zu spät im Zweikampf. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung immerhin mit den meisten deutschen Ballaktionen. Note: 4,5. © imago images / Schüler 6/18 Benjamin Henrichs: War am frühen Abseitstor mit einer scharfen Hereingabe beteiligt (7.) und hatte auch vor dem 1:0 seine Füße etwas im Spiel. Defensiv jedoch nicht immer auf der Höhe. Note: 3,5. © imago images / Schüler 7/18 Florian Neuhaus: Wurde der 108. Debütant der Ära Löw und zeigte sich sehr engagiert. Der erste deutsche Torschuss kam von ihm (15.), das zweite Tor auch - nach starkem Zusammenspiel mit Havertz. Verlor vor dem 2:2 den Ball, wurde aber gefoult. Note: 2. © imago images / Uwe Kraft 8/18 Nico Schulz: Als Schienenspieler regelmäßig in der Offensive unterwegs, scheiterte mit seinem Schuss am Außennetz (21.). Havertz verpasste nach seiner Hereingabe das 3:1 nur knapp. Auch defensiv weitestgehend ordentlich. Note: 3. © imago images / Moritz Müller 9/18 Julian Brandt: Vergab die bis dato beste deutsche Chance (26.) und leistete die Vor-Vorlage zum 1:0. Kurz nach der Pause beim 1:1 aber zu wenig konsequent im Duell mit Ausgleichsschütze Tufan. Gute Chance zum 3:1 (62.). Note: 3,5. © imago images / Moritz Müller 10/18 Kai Havertz: Erst nicht wirklich im Spiel und mit nur wenigen Ballaktionen. Dann aber toller Pass auf Torschütze Draxler vor dem 1:0, bereitete auch das 2:1 stark vor - nun mit sechs Scorerpunkten in acht Länderspielen. Note: 2,5. © imago images / Moritz Müller 11/18 Luca Waldschmidt: Muss vor dem Abseitstor freistehend selbst die Bude machen (7.). Auch bei seiner Chance von der Strafraumgrenze war mehr drin (41.). Am 2:1 beteiligt, das 3:2 schloss er zu seinem ersten Länderspieltreffer stark ab. Note: 2,5. © imago images / Uwe Kraft 12/18 Julian Draxler: Leitete das Abseitstor ein und erzielte es auch selbst. Toller Abschluss bei seinem Treffer zum 1:0 - seinem ersten im DFB-Team seit September 2017. Abgesehen davon nicht wirklich im Spiel. Ging nach einer guten Stunde runter. Note: 3. © imago images / Schüler 13/18 Jonathan Tah: Kam in der 59. Minute für Rüdiger ins Spiel. Manches Mal mit schlechtem Timing, ein grober Schnitzer unterlief ihm dabei aber nicht. Note: 4. © imago images / Schüler 14/18 Jonas Hofmann: Wurde nach 59 Minuten als 109. Löw-Debütant für Draxler eingewechselt. Selten am Ball, hatte bei ein paar guten Offensivszenen aber seine Füße im Spiel. Note: 3,5. © imago images / Schüler 15/18 Robin Gosens: Nach 70 Minuten für Schulz ins Spiel gekommen. Sein Ball landete schließlich bei Waldschmidt, der das 3:2 erzielte. Note: 3,5. © imago images / Schüler 16/18 Mahmoud Dahoud: Der 110. Spieler, der unter Löw debütiert, kam in Minute 79 für Neuhaus aufs Feld. Ohne nennenswerte Aktionen. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 17/18 Niklas Stark: Brandt ging für ihn in der 85. Minute aus dem Spiel. Verlor kurz danach den Ball, so dass Karaman zu seinem Lattentreffer kam. Keine Bewertung. © INA FASSBENDER/Getty Images 18/18 Nadiem Amiri: Durfte in der letzten Minute für Havertz aufs Feld. Keine Bewertung.

Julian Draxler: "Wir haben die Türken eingeladen, Tore zu schießen, und es wieder nicht geschafft, den Sieg über die Zeit zu bringen. Wenn du 2:1 führst, musst du es souveräner spielen. Das haben wir wieder nicht geschafft und ist enttäuschend. Wir haben drei Tore geschossen, aber im Endeffekt müssen wir die Spiele gewinnen und das haben wir heute nicht geschafft. Es ist natürlich nicht so leicht, wenn man zum ersten Mal in dieser Formation zusammenspielt, aber ein paar Grundregeln muss man trotzdem befolgen."

Florian Neuhaus: "Wir wollten unbedingt gewinnen. Deshalb bin ich trotz meinem Tor nicht zufrieden dem Spiel. Es war ein schönes Gefühl für mich, beim Debüt zu treffen. Vor dem 2:2 war es ein Foul gegen mich. Das ist bitter."

Emre Can: "Wenn man in der letzten Minute wieder ein Gegentor kassiert, fühlt sich das nie gut an. Wir müssen abgeklärter, erwachsener - manchmal vielleicht dreckiger ein. Es liegt an der ganzen Mannschaft."

Lothar Matthäus (Ehrenspielführer): "Deutschland hat jetzt zum fünften Mal die Führung verspielt, gegen die Türkei dreimal in einem Spiel. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg. Ich wundere mich, wenn ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen. Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein."