Nations League: Deutschland (DFB-Team) gegen Schweiz heute im Liveticker

Die DFB-Elf spielte heute am vierten Spieltag der UEFA Nations League daheim gegen die Schweiz. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nations League - Deutschland vs Schweiz heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Am Rande der Länderspieltermine war noch Zeit für ein bisschen Spaß - für einen guten Zweck. 221.000 Euro haben fünf Spieler der deutschen Nationalmannschaft und DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei der RTL-Show Wer Wird Millionär? für gute Zwecke erspielt. An diesen Fragen scheiterten sie am Ende.

Vor Beginn: Nach den wenig überzeugenden Auftritten der Nationalmannschaft wächst die Zahl der Kritiker, doch Jogi Löw scheint das nichts anzuhaben. Ist der Bundestrainer noch der richtige Mann? Das Pro und Contra der SPOX-Redaktion.

Vor Beginn: Nach zwei Unentschieden gegen Spanien (1:1) und die Schweiz (1:1) hat die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine endlich den ersten Sieg in dieser Nations-League-Saison eingefahren (2:1). Dabei konnte Trainer Joachim Löw wieder auf den Bayern-Block (Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry) sowie Timo Werner und Toni Kroos zurückgreifen.

Vor Beginn: Gespielt wird heute Abend ab 20.45 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln. Schiedsrichter der Partie ist Ruddy Buquet aus Frankreich.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der UEFA Nations League zwischen Deutschland und der Schweiz.

Nations League - Deutschland vs. Schweiz: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften auflaufen:

Deutschland : Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Klostermann, Kimmich, Kroos, Gosens - Goretzka, Werner - Gnabry

: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Klostermann, Kimmich, Kroos, Gosens - Goretzka, Werner - Gnabry Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, R. Rodriguez - Widmer, Sow, G. Xhaka, Freuler, Benito - Shaqiri, Seferovic

Deutschland gegen Schweiz heute live im TV und Livestream

Die Nations League läuft live und exklusiv auf DAZN, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden aber auf den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Das Spiel des DFB-Teams gegen Nachbar Schweiz läuft daher auf ARD.

Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel. Moderatorin Jessy Wellmer stimmt die Zuschauer mit dem Experten Bastian Schweinsteiger auf die Partie ein. Das Spiel wird kommentiert von Tom Bartels. Die ARD bietet das Spiel in der eigenen Mediathek auch im kostenlosen Livestream an.

Doch auch die DAZN-Nutzer müssen nicht auf die Spiele der deutschen Mannschaft verzichten. Ab Mitternacht gibt es die vollen 90 Minuten Begegnung im Re-Live. Lukas Schönmüller kommentiert die Partie beim Streamingdienst.

Nations League: Liga A, Gruppe 4