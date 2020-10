Lothar Matthäus über WM-Jubiläum: "Wollen den DFB nicht dabei haben"

Die deutsche Weltmeistermannschaft von 1990 wird sich in dieser Woche in der Toskana treffen, um das 30-jährige Jubiläum des Triumphs von Italien zu feiern. Der DFB soll in den Planungen der Feierlichkeiten allerdings keine Rolle spielen, was Ehrenspielführer Lothar Matthäus (59) mit einem "kleinen Bruch" zwischen den Parteien begründet.

"Wir wollen den DFB gar nicht dabeihaben", sagte der ehemalige Weltklassespieler bei Sky. In Bild erläuterte Matthäus den Sachverhalt: "Der DFB hat das 30-jährige Jubiläum vergessen. Termine mit Curtius (Generalsekretär; die Red.) und Keller (Präsident; die Red.) zu dem Thema wurden mir kurzfristig abgesagt. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Außer, dass der DFB ein Essen bei einem EM-Spiel in München machen wollte."

Dies reichte den Weltmeistern offenbar als Zeichen der Wertschätzung nicht aus, sodass das Treffern, an dem sich auch die Weltmeister von 1974 und 2014 beteiligen, selbstständig organisiert und auch finanziert wird. "Es geht nicht um den großen Bruch. Aber der DFB muss auf uns zukommen", ergänzte Matthäus.

Insbesondere zwei Punkte stießen Matthäus negativ auf. Einerseits störte er sich am Umgang des DFB mit Franz Beckenbauer im Zuge der Affäre um die Vergabe der Heim-WM im Jahr 2006. "Franz wurde im Regen stehen gelassen", monierte Matthäus das Verhalten des Verbandes.

Hinzu kommt der Umgang des DFB mit ehemaligen Nationalspielern: "Wir bekommen keine Freikarten mehr für Länderspiele, weil der DFB diese versteuern müsste. Dann fliegen sie 178 Kilometer zu einem Länderspiel. Das versteht keiner mehr."