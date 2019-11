Deutschland vs. Weißrussland live im TV und Livestream sehen: So geht's

Am vorletzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe C empfängt die DFB-Elf Weißrussland. Hier erfahrt Ihr, wann und wo die Partie angesetzt ist und wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland vs. Weißrussland: Ort, Ansetzung, Ausgangslage

Trotz der damaligen Personalsorgen setzte sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Oktober gegen Estland durch. Dadurch haben sich Neuer, Kroos und Co. eine gute Ausgangslage für die abschließenden Spiele geschaffen.

Mit einem Sieg am Samstag (20.45 Uhr) über Weißrussland im Gladbacher Borussia-Park könnte das DFB-Team das Ticket für die EM vorzeitig lösen. Voraussetzung: Nordirland gewinnt im Parallelspiel nicht gegen die Niederlande.

EM-Qualifikation: Gruppe C

Die letzten beiden Spieltage versprechen Spannung, schließlich können sich noch drei Teams für die Endrunde qualifizieren. Den schwersten Spielplan hat dabei Nordirland, das sowohl auf die Niederlande als auch auf das DFB-Team trifft.

Platz Mannschaft Spiele S-U-N Tordifferenz Punkte 1 Niederlande 6 5-0-1 12 15 2 Deutschland 6 5-0-1 14 15 3 Nordirland 6 4-0-2 1 12 4 Weißrussland 7 1-1-5 -8 4 5 Estland 7 0-1-6 -19 1

DFB-Team vs. Weisrussland: So könnt Ihr die EM-Qualifikations-Partie live sehen

Die Rechtelage sieht vor, dass die EM-Qualifikationsspiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV laufen, die übrigen Spiele werden beim Streaming-Dienst DAZN gezeigt. So überträgt RTL das Spiel Deutschalnd vs. Weißrussland live und in voller Länge.

Um 20.15 Uhr beginnt der Privatsender die Übertragung. Als Experte ist Jürgen Klinsmann vor Ort und ordnet das Geschehen ein.

Darüber hinaus bietet RTL über TVNow auch einen Livestream an. Dieser ist jedoch nicht kostenlos: Ein Abonnement des Streamingdiensts von RTL kostet nach dem kostenfreien Probemonat 4,99 Euro pro Monat.

Solltet Ihr das Spiel verpassen, bietet DAZN eine weitere Möglichkeit an, die gesamte Begegnung anzuschauen. Ab Sonntag um 0 Uhr, also nur rund eineinhalb Stunden nach Abpfiff, steht auf der Plattform ein Re-Live des EM-Quali-Spiels zum Abruf bereit.

Deutschland vs. Weißrussland im Live-Ticker

Bei SPOX begleiten wir das Spiel in schriftlicher Form. Neben Analysen und Einzelkritiken tickern wir das Spiel live. Hier geht's zum Liveticker.

Außerdem haben wir ab 15 Uhr einen Konferenz-Ticker mit allen EM-Qualifikations-Spielen vom Samstag im Programm. Hier geht's zur Konferenz.

DFB-Team vs. Weißrussland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Tah, Schulz - Kimmich - Goretzka, Kroos - Brandt, Werner - Gnabry.

Neuer - Klostermann, Ginter, Tah, Schulz - Kimmich - Goretzka, Kroos - Brandt, Werner - Gnabry. Weißrussland: Gutor - Veretilo, Martynovich, Naumov, Polyakov - Maevski, Yablonski - Kovalev, Dragun, Stasevich - Laptev.

DFB-Team: Die Spiele und Ergebnisse in der EM-Qualifikation

Bislang kommt das DFB-Team auf fünf Siege aus sechs Spielen. Lediglich beim Heimspiel gegen die Niederlande musste die Mannschaft von Trainer Löw den Platz als Verlierer verlassen.