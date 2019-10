EM-Quali: Estland gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Unentschieden im Testspiel gegen Argentinien ist die DFB-Elf wieder in der EM-Qualifikation gefordert. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Quali-Spiel gegen Estland live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Estland gegen Deutschland: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Austragungsort des Qualifikationsspiels gegen Estland ist die A. Le Coq Arena in der Landeshauptstadt Tallinn. Das Heimstadion von Flora Tallinn bietet insgesamt für 14.336 Zuschauer Platz. Anpfiff der Begegnung ist um 20.45 Uhr. Geleitet wird das Spiel vom bulgarischen Schiedsrichter Georgi Kabakov.

EM 2020, Qualifikation - Estland vs. Deutschland: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden von RTL übertragen. Dabei beginnt die Übertragung bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann. Zudem bietet RTL auch über den Dienst TV NOW einen Livestream der Partie an. Für die Nutzung des Dienstes ist allerdings ein Abonnement notwendig.

Ab 0 Uhr wird die Partie zudem auch auf dem Streamingdienst DAZN im Re-Live übertragen. Zudem zeigt der Streamingdienst alle anderen Spiele der EM-Qualifikation live, exklusiv und in voller Länge. Alle Spiele sind zudem im Re-Live und als Highlightvideos verfügbar.

DFB-Elf spielt in Estland: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Solltet Ihr am Sonntagabend weder zum Fernseher noch zum Livestream Zugang haben, ist der SPOX-Liveticker eine Lösung für Euch. Damit verpasst Ihr kein Highlight des Spiels der DFB-Elf. Falls Ihr stattdessen alle Qualifikationsspiele des Abends verfolgen wollt, ist der Konferenz-Ticker die richtige Anlaufstelle.

Estland - Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Definitiv spielen wird Ilkay Gündogan. Bundestrainer Jogi Löw versprach dem Mittelfeldmann von Manchester City in der Pressekonferenz vor der Partie einen Einsatz von Beginn an.

Estland: Igonen - Teniste, Tamm, Mets, Pikk - Käit - Ojamaa, Antonov, Zenjov, Kreida - Sorga

Igonen - Teniste, Tamm, Mets, Pikk - Käit - Ojamaa, Antonov, Zenjov, Kreida - Sorga Deutschland: Neuer - Klostermann, Koch, Süle, Halstenberg - Havertz, Kimmich, Gündogan - Werner, Gnabry, Reus

Estland vs. Deutschland: So qualifiziert sich Deutschland für die EM 2020

Die Mannschaft kann sich mit einem Auswärtssieg in Estland in eine gute Ausgangslage für die Qualifikation zur EM bringen. Am 16. November könnte die DFB-Elf dann die Qualifikation endgültig klarmachen. Gewinnt Deutschland wie erwartet gegen Weißrussland, während die Niederlande im Parallelspiel gegen Nordirland nicht verliert, ist die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig für die EM 2020 qualifiziert.

