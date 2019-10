DFB-PK: Die Pressekonferenz zum EM-Qualifikationsspiel gegen Estland im LIVE-TICKER

Nach dem ernüchternden Unentschieden im Testspiel gegen Argentinien steht für die DFB-Elf morgen gegen Estland das erste EM-Qualifikationsspiel dieser Länderspielpause statt. Vorher wird sich Bundestrainer Joachim Löw den Fragen der Journalisten stellen, die gesamte PK findet Ihr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

EM-Quali, Estland vs. Deutschland: Die Pressekonferenz im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die heutige PK beginnt um 16.45 Uhr.

Vor Beginn: Kai Havertz wurde nach seinem Treffer gegen Argentinien bezüglich seiner Stammplatzaspirationen befragt, er wolle sich jedoch "nicht aufdrängen, das bringt nichts. Ich versuche da zu sein, wenn ich meine Minuten bekomme und auch in Leverkusen gut zu spielen. Wenn ich Gas gebe, dann kommt der Rest auch irgendwann alleine."

Vor Beginn: Marco Reus äußerte sich derweil zu seinen Knieproblemen der vergangenen Wochen. "Ich habe in den letzten zwei, drei Tagen ganz normal trainiert, von daher steht einem Einsatz nichts im Wege", gab der BVB-Star Entwarnung.

Vor Beginn: Bereits gestern fand im Vorfeld des Spiels eine Pressekonferenz der Nationalmannschaft statt. Dort stand unter anderem Serge Gnabry Rede und Antwort und kommentierte die Situation um seinen Teamkollegen Thomas Müller. "Es ist verständlich, eine gewisse Unzufriedenheit zu verspüren, wenn man nicht spielt", sagte Gnabry: "Man muss daher nicht immer was Größeres draus machen, als es ist".

© getty

Estland gegen Deutschland: Termin und Austragungsort

Am morgigen Sonntag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr sechstes Spiel der EM-Qualifikation. Ausgetragen wird das Ganze in der Le Coq Arena in der estnischen Hauptstadt Tallin, wo Schiedsrichter Georgi Kabakov die Partie um 20.45 Uhr anpfeift.

EM-Quali live: Estland gegen Deutschland im TV und Livestream

Seit 2018 werden sämtliche EM-Qualifikationsspiele der DFB-Elf auf RTL ausgestrahlt - so auch dieses. Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet der Sender einen Livestream auf tvnow.de an, der jedoch kostenpflichtig ist. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt die Berichterstattung, dieses Team erwartet Euch:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Co-Kommentator: Steffen Freund

Estland gegen Deutschland im Liveticker

Wie immer kommt Ihr natürlich auch auf SPOX nicht zu kurz. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben zahlreichen weiteren Qualifikationsspielen auch die morgige Begegnung zwischen Estland und Deutschland.

EM-Qualifikation: Die nächsten Spiele des DFB-Teams

Das morgige Spiel in Estland ist nur der Anfang einer längeren Länderspielpause, gleich dreimal muss die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Tagen um Punkte kämpfen. Hier seht Ihr alle Termine: