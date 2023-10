BVB: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund gegen die AC Mailand

Borussia Dortmund bleibt in der Champions League weiter sieglos. Der BVB kam im Heimspiel am 2. Spieltag der Gruppenphase nicht über ein 0:0 gegen die AC Mailand hinaus.

Bis dahin überzeugten beim BVB vor allem die Künstler in der Defensive. Der Torgarant der vergangenen drei Bundesliga-Spiele erwischte dagegen einen schwarzen Abend. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

Dortmund steht somit bei einem Punkt nach zwei Partien und liegt weiterhin auf dem letzten Platz der Gruppe F. In einer sehr engagiert geführten Partie entdeckte die Borussia erst in der Schlussphase den Weg zum Tor der Italiener.

Der Held von Hoffenheim mit einer ordentlichen offensiven Leistung, aber in der Defensive oft viel zu nachlässig. Ließ dem ultraschnellen Leao viel zu viel Raum, wenn der von der Mitte auf die Seite auswich. Das hätte gefährlich werden können für den BVB. Note: 4.

Mit einem frühen wichtigen Block gegen Pobega. Löste die Aufgabe in der Abwehrmitte mit starkem Stellungsspiel und gutem Auge. Lief Pulisic geschickt den Ball ab (40.). Sah allerdings auch ein Mal sehr alt aus gegen Leao. Note: 3.

Schon nach 18 Minuten zur Gelben Karte genötigt, weil Leao den Turbo anwarf und sonst durch gewesen wäre. In letzter Minute mit dem langen Bein dazwischen, bevor Giroud in Aktion treten konnte. Ließ dem Franzosen aber etwas zu viel Freiraum. Note: 3,5.

Viele gewonnene Zweikämpfe, aber auch zahlreiche Ballverluste - insgesamt 16. Stand gegen Pulisic recht sicher und hatte immer wieder Zeit, sich in die Offensive einzuschalten. Mutiger Volley kurz vor der Halbzeit. Ein Auftritt aber der Hoffnung macht. Note: 3.

Nach zwei Spielen Pause zurück in der Startelf, weil gegen Milan noch mehr Routine und Abgebrühtheit gefragt war. Frühe Gelbe Karte für den sehr rüden Einsatz gegen Giroud. Starker Pass auf Brandt kurz vor der Pause. Riesiges Laufpensum. Antreiber in der wilden Schlussoffensive. Note: 3,5.

Wieder sehr wichtig für die Statik im Dortmunder Spiel. Viele Ballkontakte. Lief Löcher zu und versuchte sich auch mit einigen Pässen in die Spitze. Seine Grätsche kurz nach dem Seitenwechsel verhinderte Schlimmeres. Hat sich in der Startelf erst einmal festgespielt. Note: 3.

Näherte sich dem Tor der Mailänder mit einem tollen Freistoß an (33.). Starke Ballannahme plus Fallrückzieher, knapp nicht von Erfolg gekrönt (36.). Sehr um die Ordnung des BVB-Spiels bemüht, mit den meisten Torschussvorlagen beim BVB (5). Nach gut einer Stunde war für ihn Schluss. Note: 3,5.

In den ersten 40 Minuten mit Tarnkappe unterwegs, nur mäßige fünf Ballkontakte bis dahin. Zu passiv, trug kaum zum Spielaufbau der Borussia bei. Kurz vor der Pause mit einer guten Chance von der Strafraumkante, aber mehr als ein Roller sprang nicht raus. Ohne die große zündende Idee. Note: 5.

© getty

BVB vs. AC Mailand, Noten: Niclas Füllkrug

Erster Startelf-Einsatz in der Königsklasse für den neuen BVB-Stürmer. Hing erst arg in der Luft und musste sich weiter nach hinten orientieren, um Spielanteile zu bekommen. Spekulierte perfekt auf Calabrias Fehler und scheiterte knapp an Milan-Keeper Maignan (31.). Kam nach dem Wechsel kaum noch zur Geltung. Note: 4.