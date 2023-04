Bayern-Noten: Zwei Verteidiger haarsträubend - Guardiola coacht Tuchel aus

Der FC Bayern München erlebt in der Champions League bei Manchester City einen bitteren Abend und geht mit 0:3 unter. Einer wird dabei zur tragischen Figur. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Einzelkritiken und Noten der FCB-Profis.

© imago images

Gewinner: Pep Guardiola (Manchester City)

Noch vor der Partie sagte Thomas Tuchel, dass er nicht glaube, dass Manchester City viel anders machen werde als in den Vorwochen. Er erklärte auch, dass Thomas Müller nicht von Beginn an spielte, weil es kein Müller-Spiel sei. Man werde sich nicht so oft im gegnerischen Drittel aufhalten. Am Ende hatten die Bayern 56 % Ballbesitz. Guardiola überließ den Münchnern ihren Spielaufbau, ließ das Zentrum der Skyblues aber eng und kompakt verteidigen. Bayern konnte so weder Tempo aufnehmen, noch Gefahr über die einzigen Räume ausüben, in denen ihre Spieler Stärken haben. Flanken wären zwecklos gewesen. Das sagt einerseits etwas über das Kaderproblem der Bayern, andererseits aber auch etwas über Guardiola aus, der in diesem Spiel pragmatisch war und großen Anteil am 3:0-Sieg hat.